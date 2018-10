Ο Μαραθώνιος Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη της δράσης "Θεατρικές Αθλητικές Παιχνιδοπεριπέτειες”. Μιας σειράς διασκεδαστικών, εκπαιδευτικών συναντήσεων για παιδιά 6-12 χρόνων όπου με την συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών θα μεταφέρονται συμβουλές, γνώσεις και θα αποκτούνται κινητικές και άλλες δεξιότητες, μέσα από θεατρικό και αθλητικό παιχνίδι και διαδραστικές τεχνικές.

Οι Θεατρικές Αθλητικές Παιχνιδοπεριπέτειες, που αποτελούν μια από τις κύριες δράσεις Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης του Μαραθωνίου Λευκωσίας κάτω από τον τίτλο RUN NICOSIA, περιλαμβάνουν επίσης ταυτοχρόνως διαλέξεις σε γονείς. Οι Θεατρικές Αθλητικές Παιχνιδοπεριπέτειες συμπληρώνονται από την δίδυμη δράση "Τρέχω και Γελώ". Η συγκεκριμένη δράση που γίνεται με την επιστημονική επίβλεψη και σχεδιασμό για παιδιά που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Παιδικούς Αγώνες του Μαραθωνίου Λευκωσίας, στις 23 Φεβρουαρίου 2019.

Η συμμετοχή στις Θεατρικές Αθλητικές Παιχνιδοπεριπέτειες αλλά και σε όλες τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Μαραθωνίου Λευκωσίας είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Τη δράση συντονίζει η Ελεάνα Παστελλά, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, Voice Artist και Συγγραφέας και η οποία πλαισιώνεται από πλειάδα επιστημόνων και επαγγελματιών με την αρωγή και χορηγία του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ και Τηλεόρασης ΣΙΓΜΑ, του Δήμου Στροβόλου, της ομάδας Θεατρικές Παιχνιδοπεριπέτειες, Alter Life Boutique, Resilient Foundation, Skills for Life, TALENTO Sports Academy, All About Special Kids,

Η πρώτη συνάντηση των Θεατρικών Αθλητικών Παιχνιδοπεριπετειών θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 21η Οκτωβρίου στις 11:00-13:00 στο Πάρκο Αγ. Δημητρίου (μεταξύ του Μακαρίου Νοσοκομείο και Αθλητικού Κέντρου Στροβόλου) και θα περιλαμβάνει:

Διαδραστικό Θεατρικό Παιχνίδι με θέμα "Σχεδιασμός Ισορροπημένου Γεύματος" με φιλοξενούμενη την κα. Φλώρα Γιωργαλλά – Διαιτολόγο - Αθλητική Διατροφολόγο (διάρκεια 45’ λεπτά)

με φιλοξενούμενη την κα. Φλώρα Γιωργαλλά – Διαιτολόγο - Αθλητική Διατροφολόγο (διάρκεια 45’ λεπτά) Αθλητικό Παιχνίδι με τις Senior Trainers του Alter Life Boutique Nicosia Ευτυχία Τσιλιμπώκου και Έλενα Νικολοπούλου (διάρκεια 45’ λεπτά)

με τις Senior Trainers του Alter Life Boutique Nicosia Ευτυχία Τσιλιμπώκου και Έλενα Νικολοπούλου (διάρκεια 45’ λεπτά) Διάλεξη για γονείς - "Ψυχική Ανθεκτικότητα" με τη Παιδοψυχίατρο Δρα Ειρήνη Λόρδου και την Κλινική Ψυχολόγο Δρα Μαρία Κοντούλη (διάρκεια 45’ λεπτά – ταυτόχρονα με τις παρουσιάσεις για παιδιά).

με τη Παιδοψυχίατρο Δρα Ειρήνη Λόρδου και την Κλινική Ψυχολόγο Δρα Μαρία Κοντούλη (διάρκεια 45’ λεπτά – ταυτόχρονα με τις παρουσιάσεις για παιδιά). Διαδραστικό Παιχνίδι - Γονείς και Παιδία (επανάληψη του πρώτης ενότητας με την συμμετοχή των γονέων) με την κα Ελεάνα Παστελλά και τους συνεργάτες της (διάρκεια 30’ λεπτά)

Οι συναντήσεις των Θεατρικών Αθλητικών Παιχνιδοπεριπετειών, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: