Ρεκόρ συμμετοχών στο MTN RUN IN COLOUR

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου στην Λεμεσό, 14.000 άτομα συμμετείχαν στην πιο διασκεδαστική και πολύχρωμη εκδήλωση της Κύπρου

Το MTN Run in Colour, η χρωματιστή και διασκεδαστική εκδήλωση που στηρίζει το Ίδρυμα Ελπίδα ολοκληρώθηκε με νέο ρεκόρ συμμετοχών φτάνοντας τα 14.000 άτομα.

Η ΜΤΝ, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, αγκάλιασε ακόμη μία φορά τον συγκεκριμένο θεσμό, τα καθαρά έσοδα του οποίου θα διατεθούν στα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία του Ιδρύματος Ελπίδα.

Φέτος, κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας ήταν η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο Γιώργος Αγγελόπουλος – Ντάνος που μαζί με χιλιάδες μικρούς και μεγάλους φίλους, φόρεσαν τις μπλούζες του 3ου MTN Run in Colour και βρέθηκαν στον χώρο στάθμευσης Κίρζη, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, μεταμορφώνοντας κυριολεκτικά τον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού σε ένα πολύχρωμο παζλ.

Οι συμμετέχοντες έκαναν προθέρμανση με τα χρώματα και στη συνέχεια έγινε η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης όπου έτρεξαν ή περπάτησαν ανάμεσα στους ειδικούς θαλάμους χρωμάτων, τα colour stations, απ’ τους οποίους έβγαιναν πολύχρωμοι. Στον τερματισμό στήθηκε ένα πολύχρωμο μουσικό φεστιβάλ!

Ο κ. Θάνος Χρονόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της ΜΤΝ δήλωσε: «Είναι η 3η χρονιά που στηρίζουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό ο οποίος αποτελεί μία μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας και ταυτόχρονα προσφέρει όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης σε παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Φέτος ξεπεράσαμε κάθε άλλο ρεκόρ συμμετοχών με 14.000 ανθρώπους κάθε ηλικίας να γίνονται πολύχρωμοι στο MTN Run in Colour. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέλαβαν για την επιτυχία της εκδήλωσης».

H Λυδία Ζαννέττου, διοργανώτρια της εκδήλωσης δήλωσε: “Η MTN και το Run in Colour συμμαχούν για τη μεγαλύτερη και πιο διασκεδαστική εκδήλωση της Κύπρου. Με σύνθημα WE NEED FUN, το MTN Run in Colour στήριξε μια πολύ ευαίσθητη ομάδα, τα παιδιά με καρκίνο. Ευχαριστούμε τους χιλιάδες ανθρώπους που συμμετείχαν και έγιναν πολύχρωμοι ενώ παράλληλα στήριξαν τον τόσο σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Ευχαριστούμε τον Δήμο Λεμεσού, τον Δήμαρχο Λεμεσού και τα Λεμέσια που βρίσκονται δίπλα μας στην προσπάθεια μας”.

Με τη στήριξη του συγκεκριμένου θεσμού η ΜΤΝ γίνεται αρωγός στην ευαισθητοποίηση του κυπριακού κοινού σε θέματα που αφορούν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Σχετικά με τη Monaco Telecom

H Monaco Telecom είναι ο πάροχος του Πριγκιπάτου του Μονακό. Παρέχει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ίντερνετ και τηλεόρασης, διεθνή συνδεσιμότητα μέσω δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες cloud και hosting. Η Monaco Telecom έχει αναπτύξει ισχυρή τεχνολογική προσέγγιση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών: τον Απρίλιο του 2017 έγινε ο πρώτος πάροχος που λάνσαρε για εμπορική χρήση το 4G δίκτυο κινητής 1Gbs, ενώ σε σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχει πρόσβαση 1Gbs σε όλα τα νοικοκυριά. Toν Σεπτέμβριο του 2018 η Monaco Telecom ανακοίνωσε ότι θα καταστήσει το Πριγκιπάτο του Μονακό την πρώτη χώρα στον κόσμο που καλύπτεται πλήρως από δίκτυο 5G.

Σχετικά με την ΜΤΝ Κύπρου

Η ΜΤΝ άρχισε τις εμπορικές της δραστηριότητες στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2004 εξασφαλίζοντας τη δεύτερη άδεια κινητής τηλεφωνίας στη χώρα σε σχετική δημοπρασία και σύντομα έγινε ένας από τους κορυφαίους παρόχους στην Κύπρο. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η εταιρεία αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 7% και ο Κύκλος Εργασιών της ήταν 123 εκατομμύρια ευρώ για το 2017.