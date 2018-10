Παρουσίαση του Κυπριακού Περιπτέρου της 16ης Μπιενάλε Βενετίας

Στις 24 Οκτωβρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα φιλοξενήσει την παρουσίαση του Κρατικού Περιπτέρου που εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη 16ⁿ Διεθνή Αρχιτεκτονική Έκθεση, Biennale Architettura di Venezia 2018, σε εκδήλωση στις 24 Οκτωβρίου 2018 στις 7μμ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Έρευνας / Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Επίσης, στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βιβλία “Green Urban Lab - Activating Public Spaces” (editors: V. Antoniou, R. Carraz, Y. Hadjichristou), “In_Out Crisis – Unit 5” (tutors: A. Swiny, N, Christou, M.Georgiou, Y. Hadjichristou) και “I am Where You Are” (editors A. Swiny, V. Antoniou,Y. Hadjichristou).

Η Μπιενάλε Βενετίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα στον κόσμο για περισσότερα από 120 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η Alessandra Swiny, τέως Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Γιώργος Χατζηχρίστου, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ Urban Gorillas, και η Βερόνικα Aντωνίου, αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, συνιδρύτρια και Διευθύντρια της ΜΚΟ Urban Gorillas, επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στη Έκθεση (από 26 Μαΐου μέχρι 25 Νοεμβρίου), ως επιμελητές του Κυπριακού Περιπτέρου, με την πρόταση «Είμαι Τζιαμαί που Είσαι». Η πρόταση για την επιμέλεια του φετινού Κρατικού Περιπτέρου στην Αρχιτεκτονική Μπιενάλε Βενετίας είχε επιλεχθεί μετά από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τον οποίο οργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Η επιλογή της πρότασης είναι μεγάλη τιμητική διάκριση, τόσο για το ίδιο το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, όσο και για τους συντελεστές του έργου.

Την εκδήλωση θα προσφωνήσουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, κ. Χρίστος Χριστοδούλου, και ο Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παύλος Παρασκευάς.