Η Gan Direct αλλάζει τα δεδομένα στην ασφάλιση

Για πρώτη φορά ο πελάτης αποκτά πλήρη έλεγχο στο ασφαλιστικό του πακέτο, διαμορφώνοντας την ασφάλεια του ηλεκτρονικά, όποτε και από όπου αυτός επιθυμεί

Στο ερώτημα “υπάρχει τρόπος να κανονίσω εύκολα, γρήγορα και με τους δικούς μου όρους την ασφάλεια της υγείας, του αυτοκινήτου ή της περιουσίας μου από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή; ” την καταφατική απάντηση δίνει σήμερα η Gan Direct με τη νέα υπηρεσία Insurance on The Go.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά απλή αλλά πρωτοποριακή, ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία φέρνει στη διάθεση των καταναλωτών “έξυπνες”, εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις με λίγα κλικ που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.

Στο δυναμικό περιβάλλον του www.gandirect.com οι ενδιαφερόμενοι, ιδιώτες και επιχειρήσεις, παίρνουν τον έλεγχο της ασφάλισής τους. Ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές και διαμορφώνουν με λίγα και απλά βήματα το συμβόλαιό τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Η Gan Direct ξανασχεδίασε την ηλεκτρονική της πλατφόρμα και ανέπτυξε την υπηρεσία Insurance on the Go ανταποκρινόμενη στα ζητούμενα των καταναλωτών για ευκολία, ευελιξία, ποιοτική κάλυψη, συμφέρουσα τιμή και εξυπηρέτηση. Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στον τρόπο λειτουργίας του: αποτελεί ένα τεχνολογικά εξελιγμένο αλλά και εύκολο στη χρήση σύστημα προσφοράς προγραμμάτων ασφάλισης υγείας, αυτοκινήτου και περιουσίας.

Ο Γιώργος Νικολαϊδης, CEO της Gan Direct δήλωσε σχετικά: “Σε μια εποχή που το κινητό, το tablet ή το laptop αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, ο χώρος της ασφάλισης μπαίνει και αυτός σε πιο έξυπνες τεχνολογικά περιοχές. Μέσω της υπηρεσίας Insurance On the Go προσφέρουμε στους πελάτες μας έναν νέο τρόπο ασφάλισης σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται. Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να αποφασίσεις τι σου ταιριάζει, απλώς ακολουθείς τη διαδικασία με μερικά κλικ. Είναι η πρώτη φορά που ο πελάτης, είτε είναι ιδιώτης ή επιχείρηση, έχει τον απόλυτο έλεγχο και τη δυνατότητα να τα κάνει όλα ηλεκτρονικά, ανά πάσα στιγμή και για όλους τους κλάδους ασφάλισης: υγεία, περιουσία, αυτοκίνητο.

Πίσω από το νέο σύστημα βρίσκεται η δυνατή ομάδα της Gan Direct. Με πείσμα και πίστη στις ευκαιρίες της καινοτομίας προς όφελος του καταναλωτή, δεν επαναπαύεται στιγμή”.

Για όσους χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια ως προς τη διαδικασία του Insurance on the Go ή επιθυμούν να ακολουθήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους ασφάλισης, το εξειδικευμένο προσωπικό της Gan Direct βρίσκεται στη διάθεσή τους όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, καλώντας στο 800 5 10 15.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Το www.gandirect.com έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να σας βοηθά να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την ασφάλιση της υγείας, του αυτοκινήτου ή της περιουσίας σας. Η διαδικασία της online ασφάλισης διαρκεί λίγα λεπτά, ακολουθώντας τη ροή ενός ερωτηματολογίου που όσο προχωράει εξατομικεύει τις ερωτήσεις για να οδηγήσει σε μία προσφορά προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό της απόφασης: υπολογίζετε οι ίδιοι τα ασφάλιστρα, επιλέγετε το πακέτο που σας ταιριάζει, εξοφλείτε το ασφαλιστήριο και το παραλαμβάνετε ηλεκτρονικά.

Πρακτικά, ο πελάτης συμπληρώνει μία φορά, στο αρχικό στάδιο, τα στοιχεία του καθώς είναι αυτά που θα διαμορφώσουν το τελικό κόστος (πχ. μοντέλο του οχήματος, χρόνος κατασκευής του σπιτιού κ.α.) και λαμβάνει την προσφορά που αντιστοιχεί στα δεδομένα που έχει καταχωρήσει. Σε αυτό εντάσσονται και οι προβλεπόμενες εκπτώσεις σε περίπτωση που για παράδειγμα επιλέξει τη συνδυαστική ασφάλιση ή το πρόγραμμα All in One και βεβαίως σταθερά ισχύει το Gan Guarantee, η δέσμευση της Gan Direct για καλύτερη Προσφορά σε Τιμή, Κάλυψη και Επίπεδο Εξυπηρέτησης της Αγοράς.

Στη συνέχεια, εφόσον ενδιαφέρεται, προχωρά στην επιλογή του προγράμματος χωρίς να απαιτείται εκ νέου συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων. Με απόλυτη ευκολία και ευελιξία, ολοκληρώνεται η διαδικασία με την πληρωμή και ο ασφαλισμένος απολαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες, αλλά και τις επιπλέον δωρεάν υπηρεσίες και οφέλη από την Gan Direct.

