Η PrimeTel στηρίζει τον 3ο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου Run As One

Η PrimeTel ως μέγας χορηγός του φιλανθρωπικού αγώνα των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ δίνει ραντεβού με τη ζωή την Κυριακή 21 Οκτωβρίου.

Η PrimeTel στηρίζει έμπρακτα τον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου Run As One που διοργανώνουν για τρίτη χρονιά οι υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Η φετινή διοργάνωση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παιδί, Διατροφή & Υγεία», με στόχο την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της άσκησης από την παιδική ηλικία.

Το Run As One θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης στη Λευκωσία. Η PrimeTel προσκαλεί όλους να συμμετέχουν στον ατομικό δρόμο 5χλμ., ενώ οι έμπειροι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στον ημιμαραθώνιο των 21χλμ. Πρωταγωνιστές του φετινού Run As One δεν είναι άλλοι από τα παιδιά, τα οποία θα τρέξουν στον «1K Fun Run» με σκοπό να αναγνωρίσουν την αξία της συμμετοχής.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε παιδιά 9-12 χρόνων να επισκεφθούν μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου και αφού υποβληθούν στις απαραίτητες μετρήσεις, να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν ένα εξατομικευμένο πλάνο υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.

Ο Βασίλης Νικολαΐδης, Διευθυντής Πωλήσεων της PrimeTel, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, δήλωσε: «Παροτρύνουμε μικρούς και μεγάλους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να απολαύσουν μία διαδρομή κοινωνικής προσφοράς. Η PrimeTel στηρίζει για ακόμη μια χρονιά την προσπάθεια των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ που προάγει τις αξίες του αθλητισμού στη ζωή μας».

Η PrimeTel επενδύει στις αξίες της άθλησης και με επιμονή, πειθαρχία, προσπάθεια και ήθος, προωθεί το ευ ζην και το δρομικό κίνημα, προάγοντας ένα ισορροπημένο πρότυπο ζωής.