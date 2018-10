Η πιο …Famous αλυσίδα αθλητικών ειδών γιορτάζει με δώρα!

Αre you ready for a Famous celebration? Τα Famous Sports, η μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών ειδών στην Κύπρο κι ένα όνομα ταυτισμένο με τα πιο γνωστά διεθνή brands, γιορτάζει 5 χρόνια online παρουσίας, δράσης και εξέλιξης! 5 χρόνια υψηλών ταχυτήτων και ομαδικού spirit, που έφεραν το famousports.com στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων του αγοραστικού κοινού της Κύπρου και όχι μόνο!

Το εύχρηστο, άψογο λειτουργικά και αισθητικά website του brand, λανσαρίστηκε το 2013 ω το επόμενο βήμα για την αποτύπωση της ταυτότητας και της κουλτούρας των Famous Sports στη digital πραγματικότητα. Προσελκύοντας τόσο τους ήδη υπάρχοντες φίλους όσο και νέο κοινό σε αθλητικές αλλά και casual επιλογές κορυφαίας ποιότητας, πολύ σύντομα καθιερώθηκε ως ο απόλυτος online προορισμός αθλητικών αγορών!

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 5 χρόνων online λειτουργίας τους, τα Famous Sports χαρίζουν μοναδικά δώρα για 5 μήνες σε έναν μεγάλο διαγωνισμό! Ξεκινώντας από τον Αύγουστο, η ενέργεια προσέφερε 50 summer gifts σε ισάριθμους νικητές, ενώ για το μήνα Σεπτέμβρη, στα πλαίσια της.. επιστροφής στα θρανία, έκανε δώρο επώνυμα παπούτσια και backpacks σε 5 τυχερούς! Όσοι επιθυμούν να πληροφορηθούν για τα δώρα του Οκτωβρίου και να τα διεκδικήσουν, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν το famousports.com και να κάνουν click στο pop-up του μεγάλου διαγωνισμού!

History in action!

Η ιστορία των Famous Sports ξεκινάει το 1986, όταν ως Reebok Cyprus έγιναν αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Reebok στην Κύπρο, φέρνοντας σε επαφή το κυπριακό κοινό με ένα από τα μεγαλύτερα brands του πλανήτη. Από το 1992 μέχρι σήμερα, με έναν μεγάλο αριθμό φυσικών καταστημάτων, η εταιρία έγινε αντιπρόσωπος πολλών ακόμα μεγάλων brands όπως η Champion, η Speedo, η Body Talk, η Asics και η Quiksilver, πάντα συνδεδεμένη στη συνείδηση του κοινού με το active lifestyle.

Σήμερα, μετρώντας συνολικά 32 χρόνια στην αγορά και 21 καταστήματα στην Κύπρο, τα Famous Sports είναι το πιο δημοφιλές brand αθλητικών ειδών και το μόνο που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τόσες κορυφαίες αθλητικές εταιρίες. Μια μεγάλη ποικιλία σε αθλητικά και casual ρούχα και παπούτσια εξασφαλίζουν την πιο δυναμική παρουσία, δίνοντας παράλληλα μια υπόσχεση περαιτέρω ανάπτυξης για το μέλλον!

Happy 5th -online- anniversary!

#togetherInAction #5yearsonline