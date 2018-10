Η WPP λανσάρει την VMLY&R – το agency της νέας εποχής

Ο όμιλος WPP ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία ενός νέου agency, του VMLY&R, αποτέλεσμα της ένωσης δύο κορυφαίων brand του ομίλου για να προσφέρει σύγχρονες, πλήρως ενοποιημένες υπηρεσίες digital και δημιουργικού σε πελάτες παγκοσμίως. Η VMLY&R συνδυάζει το brand experience και το brand advertising, αξιοποιώντας τις εξειδικεύσεις των VML και Y&R στη δημιουργία συνδεδεμένων brand.

Επικεφαλής του νέου agency θα είναι ο Jon Cook, νυν CΕΟ της VML, ο οποίος θα αναφέρεται στον Mark Read, Διευθύνοντα Σύμβουλο της WPP. Ο David Sable, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Y&R, θα εξακολουθεί να στηρίζει τον Jon, την VMLY&R και τους πελάτες του ως Non-Executive Chairman, καθώς αναλαμβάνει νέο ρόλο στον όμιλο WPP.

Η Y&R είναι ένα από τα δημοφιλέστερα agencies του χώρου, γνωστό για τη δημιουργία πολλών από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως. Η φημισμένη στρατηγική της προσέγγιση, σε συνδυασμό με την καινοτομία και το δημιουργικό ταλέντο, οδήγησε σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς εκστρατείες σε όλο τον κόσμο. Η Y&R ανέπτυξε το πρώτο και μεγαλύτερο brand management tool ανά τον κόσμο, το BrandAsset Valuator, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στις στρατηγικές και δημιουργικές προτάσεις του agency, αξιοποιώντας δεδομένα και πολύτιμες πληροφορίες. Προτάσεις οι οποίες αναγνωρίζονται σε κάθε σημαντικό διεθνή διαγωνισμό, όπως το Φεστιβάλ των Καννών, D&AD, the Effies και το The One Show.

Η VML έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο προοδευτικά agencies στην παγκόσμια αγορά και είναι βραβευμένη για τη δημιουργικότητά της, κατέχοντας βαθιά τεχνογνωσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Έχει αναγνωριστεί με όλα τα διεθνή βραβεία δημιουργικότητας, μεταξύ των οποίων ως Entertainment Agency Of the Year για δύο συνεχόμενα χρόνια στο Cannes Lions International Festival of Creativity. Έχει επίσης αναγνωριστεί ως ψηφιακός ηγέτης από τους Forrester και Gartner και είναι ένας από τους πρώτους οργανισμούς που πιστοποιήθηκε από το 3% Movement το οποίο στηρίζει τη γυναικεία δημιουργική ηγεσία και διαφορετικότητα.

Ο Mark Read δήλωσε: "Η VMLY&R θα είναι ένα από τα βασικά agencies του ομίλου WPP, προσφέροντας ισχυρές brand εμπειρίες για τους πελάτες του. Το VML και το Y&R έχουν ξεχωριστά και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η δημιουργικότητα, η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες δεδομένων, σχηματίζοντας τον καλύτερο συνδυασμό. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν καινούριο όμιλο που παρέχει στους πελάτες μας ολοκληρωμένες προτάσεις και εύκολη πρόσβαση στο ταλέντο και στους πόρους μας».

Ο κ. Jon Cook, Διευθύνων Σύμβουλος της VMLY&R, δήλωσε: "Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα του VMLY&R καθώς ξεκινάμε το ταξίδι μας αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία του κάθε γραφείου για να προσφέρουμε δουλειές παγκόσμιας κλάσης. Οι ανάγκες του τομέα μας αλλάζουν γρήγορα. Στόχος μας είναι να είμαστε ανεκτίμητοι συνεργάτες των CMOs σε όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να οδηγήσω αυτήν την πρωτοποριακή ένωση δύο εξαιρετικών εταιρειών. "

Ο David Sable δήλωσε: "Η δημιουργία της εταιρείας VMLY&R είναι μία προσπάθεια δεκαοκτώ ετών. Έχουμε ήδη εργαστεί για τη δημιουργία δύο επιτυχημένων brands και για την εξέλιξη των σχέσεών μας με πελάτες όπως η Colgate-Palmolive, η Dell και το US Navy. Είμαι περήφανος για αυτήν την εξέλιξη καθώς είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε μία ισχυρή, απρόσκοπτη συνεργασία. Ανυπομονώ να βοηθήσω τον Jon και τους συνεργάτες μας στη VMLY&R μέσω του νέο μου ρόλου στο WPP".

Η VMLY&R απαρτίζεται από περισσότερα από 7.000 άτομα και αποτελεί ένα από τα κύρια brand της WPP. Θα είναι σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2019.

Tη YR and VML στην Κύπρο αντιπροσωπεύει η γνωστή εταιρεία επικοινωνίας Partners που έχει επίσημα affiliations και με τα δυο δίκτυα.