Πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης η PrimeTel και το 2018

Με σταθερά βήματα η PrimeTel κερδίζει έδαφος και κατακτά την εμπιστοσύνη των συνδρομητών, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοποίησής της.

Συνεχίζοντας το εξαιρετικό σερί των τριών τελευταίων χρόνων, η PrimeTel υποδέχθηκε δυναμικά το έτος 2018, διατηρώντας τον τίτλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρίας επικοινωνιών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), το μερίδιο αγοράς της PrimeΤel στα προγράμματα συμβολαίου κινητής συνέχισε να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα του 10%. Αντίστοιχα, στην προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία (Pay As You Go), η PrimeTel είναι η μόνη εταιρία που παρουσίασε άνοδο σημειώνοντας αύξηση +2.2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Όσο αφορά στις συνδρομές σταθερού Internet, η εταιρία συνεχίζει να καταγράφει αύξηση με το μερίδιο της στην κατηγορία να φτάνει πλέον το 15.7% ενώ σημαντική άνοδος παρουσιάζεται και στο κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης (+2.1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017).

Η PrimeTel με τα τελευταία δεδομένα ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της στο κυπριακό τοπίο των τηλεπικοινωνιών για το πρώτο εξάμηνο του 2018 με τον Chief Commercial Officer της εταιρίας κ. Θεοδόση Θεοδοσίου, να επισημαίνει «Είμαστε περήφανοι που χρόνο με τον χρόνο η PrimeTel ισχυροποιεί τη θέση της στην κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών. Σφυγμομετρώντας τις ανάγκες των συνδρομητών εργαζόμαστε σκληρά, ώστε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές και ποιοτικές λύσεις επικοινωνίας και χαιρόμαστε που ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά».

Οι τρέχουσες επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς (Fiber/ 5G) και η ενδυνάμωση του τηλεοπτικού περιεχόμενου αναμένεται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η εταιρία να διατηρήσει τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και για τα επόμενα χρόνια.