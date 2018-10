Συνέδριο Customer Service

Εισηγητές δυο παγκοσμίως αναγνωρισμένοι ειδικοί του customer service

Στις 24 Οκτωβρίου παρουσιάζεται στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία της Λευκωσίας, ένα ολοήμερο executive seminar για την εξυπηρέτηση πελατών με θέμα «Building Organizations with Service Culture, Focusing on Customer Experience and Business Outcomes», όπου οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με ποιον τρόπο θα καλλιεργήσουν στην επιχείρησή τους κουλτούρα άριστης εξυπηρέτησης και ποια είναι τα πολλαπλά οφέλη από την ενσωμάτωσή της σε κάθε διαδικασία και δράση.

Εισηγητές του executive seminar που αναμένεται να συγκεντρώσει την αφρόκρεμα των στελεχών εξυπηρέτησης πελατών της Κύπρου, είναι δυο κορυφαίοι Thought Leaders του Customer Service: ο Βρετανός Chris Daffy και ο Αμερικανός John Tschohl.

Ο Chris Daffy είναι ιδρυτής του Academy of Service Excellence & της online κοινότητας “The Customer Loyalty Club” και έχει γράψει το best seller “Once a Customer, Always a Customer”. Έχει συνεργαστεί με εταιρείες όπως BBC, BAE Systems, DHL, The Dorchester, Microsoft, Pizza Express, Όμιλος ΟΤΕ, Toyota και Xerox, ενώ τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει δημιουργήσει, οδηγούν σε πιστοποίηση στο Customer Experience και στο Customer Loyalty.

Ο John Tschohl έχει αναγνωρισθεί ως “Customer Service Guru”από τα περιοδικά Time, Entrepreneur και Forbes, καθώς και από την εφημερίδα USA Today. Έχει συγγράψει πέντε bestsellers και δεκάδες βιβλία για το Customer Service, ενώ έχει εμφανιστεί στο “Good Morning America” του ABC και σε δεκάδες άλλες τηλεοπτικές εκπομπές. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται πολυεθνικές όπως 3M Medical, Coca Cola, DHL Express, FedEx, Hertz, Metro Bank, Motorola, Pennzoil, Pizza Hut, Sheraton και Texaco.

