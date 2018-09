RTBS Ltd ανακοινώνει ότι γίνεται μέλος της RSM International

Ο ελεγκτικός οίκος RTBS Ltd ανακοινώνει ότι από την 1η Οκτωβρίου 2018, γίνεται μέλος της RSM International και θα λειτουργεί με τη νέα της ονομασία RSM Cyprus Limited, με γραφεία στη Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο. Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για την εταιρεία, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, διότι ως εταιρεία-μέλος, η RSM Κύπρου θα μοιράζεται δεξιότητες, διορατικότητα και πόρους, βασισμένες σε μια βαθιά κατανόηση των τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η RSM ενδυναμώνει και στηρίζει τους πελάτες της να προχωρούν μπροστά αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτή είναι η πραγματική δύναμη της RSM που αποτυπώνεται πλήρως στο σλόγκαν της εταιρείας “THE POWER OF BEING UNDERSTOOD”.

Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο ελεγκτικό, φορολογικό και συμβουλευτικό δίκτυο διεθνώς, με παρουσία σε 120 χώρες σε κάθε ένα από τα 40 κορυφαία επιχειρηματικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, έχοντας περισσότερους από 43.000 εργαζομένους σε 800 και πλέον γραφεία στην Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ασία και στην περιοχή του Ειρηνικού.

Η λειτουργία της RSM στην Κύπρο είναι σπουδαίας σημασίας για τη χώρα, γιατί δίνει πρόσθετη αξία στον τομέα παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της Κύπρου ως ένα από τα σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα στον κόσμο.