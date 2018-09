Ανακοινώνονται οι 100 νικητές των Stelios Bi-Communal Awards 2018

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου ανακοίνωσε σήμερα, τις 50 δικοινοτικές ομάδες (50 Ελληνοκύπριοι και 50 Τουρκοκύπριοι) οι οποίοι κερδίζουν το χρηματικό έπαθλο των €10.000 η κάθε μια (σύνολο γι’ αυτή τη χρονιά €500,000). Φέτος, περίπου 700 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, συνεργάστηκαν και δήλωσαν συμμετοχή στα Stelios Bi-Communal Awards 2018, διεκδικώντας ένα από τα 50 βραβεία που προσφέρει το Stelios Philanthropic Foundation. Από το 2009 μέχρι σήμερα, η συνολική αξία των βραβείων δικοινοτικής συνεργασίας, ανέρχεται στα €3,250.000.

Στόχος του φιλανθρωπικού έργου του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου τα τελευταία δέκα χρόνια, είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των πολιτών των δυο κοινοτήτων στην Κύπρο και η εδραίωση της διαρκούς ειρήνης στο νησί.

Στην Απονομή των Βραβείων φέτος, θα παρευρεθούν μόνο οι νικήτριες ομάδες και οι σύντροφοι τους και η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου, στα νέα Κεντρικά Γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation που βρίσκονται στην οδό Μάρκου Δράκου 5, στη Λευκωσία, σε μικρή απόσταση από το Λήδρα Πάλας. Στους νικητές θα αποσταλούν ειδικά δελτία πρόσβασης στην εκδήλωση.

Οι νικητές, έχουν επιλεγεί από τους τομείς των επιχειρήσεων, των επιστημών, των τεχνών, του αθλητισμού, ενώ βραβεύονται και συνεργασίες μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά και «εταίροι στη ζωή».

Οι «εταίροι στη ζωή» είναι μια κατηγορία που ξεχωρίζει, καθώς ενδυναμώνει τη γενική πτωτική τάση που καταγράφεται σε άλλες κατηγορίες υποψηφίων. Φέτος οι υποψήφιοι στην κατηγορία «εταίροι στη ζωή» παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5 φορές από πέρυσι. Έτσι όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ένα μεγάλο μέρος των βραβείων δίδεται σε αυτή την ειδική κατηγορία, της συνεργασίας στη ζωή.

Η λίστα με τις 50 νικήτριες Δικοινοτικές Ομάδες είναι:

Εταίροι στη Ζωή - 16 ομάδες

1. Konstantinou - Mustafa

2. Georgiou - Tosun

3. Siamptani - Tuncbilek

4. Christoudia - Gumuskut

5. Polydorou - Kormazel

6. Sea - Doluay

7. Pogiatzea - Ataser

8. Louca - Ozkarsiyakali

9. Kyriakoude - Toker

10. Hadjiioannou - Kahvecioglu

11. Onbasi - Onbasi

12. Avgousti - Akdogu

13. Elia - Olgun

14. Christofides - Yuksek

15. Savvidou - Beidoglu

16. Pilakouta – Ersoy

Επιχειρήσεις - 9 ομάδες

17. Lemis - Sagiroglu (Joint law firm activities)

18. Roussounidou - Senyigi (Mandiratimes.com website)

19. Ioannou - Banu (To publish a recipe book with traditional food and sweets)

20. Stavrou - Doluay (Digital platform for startups with 1800+ members)

21. Tsaknakis - Erk (Digital directory for healthcare sector)

22. Lordos - Eronen (Architects to organise architectural heritage walking tours)

23. Siahinian - Cananoglu (United Brewers – “Drink for Peace” project)

24. Constantinou - Koroglu (Interior / furniture designer and manufacturers)

25. Kouklos - Fasli (Activities concerning boat services, boat repairs, boat training etc.)

Τέχνη - 8 ομάδες

26. Pantelides - Keleszade (Book publication / translation)

27. Stelicos - Gokyigit (Photographers taking part to numerous exhibitions)

28. Petrondas - Saldun (short film “The Hunt”)

29. Charalambous - Guclu (Bicommunal band the “Blind Man’s Tale”)

30. Papachristoforou - Yikik (Bilingual poem book)

31. Hadjipetrou - Kozal (Play - theater - for deaf people)

32. Modestou - Yahi (Fashion designers / book about heritage fashion in Cyprus)

33. Michail - Bolayir (Art therapy workshops)

ΜΚΟ - 6 ομάδες

34. Missirlis - Imge

35. CYMEPA - Biological Society (Bicommunal environmental projects)

36. Perentos - Hizli (Laona Foundation and Lefka NGO - case study on an abandoned mine)

37. Archimandrides - Aygin (Multicommunal grassroots initiative promoting actions in support of peace and the reunification of the island)

38. Manoli - Osman (Cycling for peace event in Nicosia)

39. Heracleous - Bilen (Feminist grassroots project)

Επιστήμες - 5 ομάδες

40. Kofou - Zorba (Research project on mental illness between GC & TC)

41. Hadjikyriacou - Ozkul (History professors - project upon inter-communal coexistence on the island)

42. Hadjipanayi - Evcimen (Bicommunal study to improve the life and educational conditions of students with Special Educational Needs)

43. Karra - Ekinci (Cyprus Research Network - for academics)

44. Zenonos - Karsili (Archaeologists for the Committee on Missing persons)

Αθλητισμός - 3 ομάδες

45. Pantopiou - Elektrikci (Million Communications - organizing and promoting sport events, such as running, cycling, swimming etc.)

46. Theocleous - Koroglu (Classic rally drivers taking part to races as a team)

47. Nea Salamina - Magusa FC (Football teams - to play a friendly football game)

Άλλοι - 3 ομάδες

48. Karageorgis - Akkorlu (Book about Anafotia Village)

49. Maratheftis - Akkinci (War veterans)

50. Mytides - Guden (Mukhtars of the mixed village Pyla)

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για να επιτελέσουμε δικοινοτικό έργο στην Κύπρο. Μετά το έτος ρεκόρ που είχαμε το 2017, με ένα υψηλό αριθμό υποψηφίων, θα πρέπει να σημειώσω, ότι αυτή τη χρονιά ο αριθμός των υποψηφίων είναι μειωμένος (όπως θα περίμενε κανείς εξαιτίας του αρνητικού κλίματος). Ωστόσο, εστιάζοντας στην θετική πλευρά, το γεγονός ότι έχουμε 700 άτομα που δήλωσαν συμμετοχή στα βραβεία, είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τη διατήρηση της διαρκούς ειρήνης στο νησί. Η αγαπημένη μου κατηγορία, οι «εταίροι στη ζωή», είναι η μόνη κατηγορία που παρουσιάζει αύξηση χρόνο με το χρόνο, αφού φέτος προσφέρουμε 16 βραβεία, συγκριτικά με πέρυσι που οι εταίροι στη ζωή οι οποίοι βραβεύτηκαν ήταν 9. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι τουλάχιστον σε ανθρώπινο επίπεδο οι σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων βελτιώνονται. Θα βρισκόμαστε εδώ, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τη διαρκή ειρήνη στο νησί!»