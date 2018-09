Στρατηγική Συνεργασία CIM –Parimatch

Το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus Business School, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας από τις κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, της Parimatch; η οποία διενεργεί ενέργειες ως “Employer of Choice” και ως “best workplace” στην Κύπρο.

Η εν λόγω στρατηγική συνεργασία έρχεται ως συνέχεια άλλων στρατηγικών συνεργασιών που έχει συνάψει το CIM με κορυφαίες κυπριακές επιχειρήσεις και παγκόσμιους κολοσσούς με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και γενικότερα την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων σε:

Διαλέξεις από εμπειρογνώμονες της Parimatch

Προγράμματα κατάρτισης

Βραβεία για πρωτεύσαντες

Διενέργεια της Διατριβής τους στην Parimatch

Εκ μέρους της Parimatch, η Group HR Director, κα Μαριάννα Χατζηαντωνίου, αναφέρει σχετικά με την στρατηγική συνεργασία: «Συγχαίρουμε το CIM για την στήριξη που προσφέρει έμπρακτα στους φοιτητές του. Ο κάθε οργανισμός πρέπει να επενδύει στην εκπαίδευση και ανέλιξη των ανθρώπων που τον καταρτίζουν. Χαίρομαι που η Parimatch το ακολουθεί επίσης επιτυχώς αυτό, μέσω της ιδιαίτερης μέριμνας και των ξεχωριστών προνομίων που παρέχει για την προσωπική και επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη των εργαζομένων της.

Τέτοιες στρατηγικές συνεργασίες έχουν θετικό αντίκτυπο στους φοιτητές και στους υπάλληλους αντίστοιχα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται δημιουργικά και να συμμετέχουν έμπρακτα στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτού του είδους προγράμματα, αλλά και το γενικότερο μοντέλο που ακολουθεί το CIM, οδηγούν στην καινοτομία προς όφελος των νέων φοιτητών και μελλοντικών στελεχών της Κυπριακής, και όχι μόνο, αγοράς.»

Αυτή είναι η 11η κατά σειρά στρατηγική συνεργασία που συνάπτει το CIM τους τελευταίους 12 μήνες με κορυφαίες επιχειρήσεις και αποδεικνύει για ακόμα μια φορά περίτρανα τον ηγετικό ρόλο του CIM σαν το κατεξοχήν Κυπριακό Business School και ενδυναμώνει τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση που προσφέρει στους φοιτητές του.