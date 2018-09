Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, Λευκωσία

Richard E. Boyatzis on Resonant Leadership

“Inspiring Others Through Resonant Leadership, Emotional Intelligence and Renewal”

Η ΔΙΑΣ Media Group και η Boussias Communications διοργανώνουν την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στη Λευκωσία, το Leadership Guru Day, με keynote speaker τον παγκοσμίου φήμης Management Guru στον τομέα του Leadership, Professor Richard E. Boyatzis. Βραβευμένος για τη συνεισφορά του στο χώρο του HR και όχι μόνο, ο R. Boyatzis διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο, ενώ έχει επιτελέσει σύμβουλος σε κυβερνήσεις και εταιρείες της λίστας Fortune 500 στους τομείς του Leadership & Team Development, Competency Assessment, Organizational Change και Performance Appraisal.

Η θεματολογία

«Υπάρχουν πολλά στιλ ηγεσίας, όχι μόνο ένα. Η ηγεσία ωστόσο διαχέεται εσωτερικά! Δεν εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κορυφή ενός οργανισμού, αλλά σε κάθε στέλεχος σε οποιοδήποτε επίπεδο, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ενεργεί ως ηγέτης για ένα σύνολο ανθρώπων. Εντοπίζεται στον CEO, σε κάθε team leader ή ακόμη και στον υπεύθυνο καταστήματος» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι R. Boyatzis, D. Goleman και A. McΚee στο βιβλίο “Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence” που συνυπογράφουν. Άλλωστε, αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι δεν εργάζονται για την εταιρεία τους αλλά για τους ίδιους τους εργοδότες τους ή τους επικεφαλής των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν.

Στο συνέδριο με τίτλο “Inspiring Others Through Resonant Leadership, Emotional Intelligence and Renewal” ο διακεκριμένος Καθηγητής και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον κόσμο για την ανάπτυξη ηγεσίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη, R. Boyatzis, θα ρίξει φως στα χαρακτηριστικά του σπουδαίου ηγέτη. Ταυτόχρονα, θα αναλύσει τον τρόπο που μπορεί ένας ηγέτης να διατηρήσει την αποτελεσματικότητά του και να αναπτύξει επιδραστικές σχέσεις με τους συναδέλφους, ενώ θα αποκαλύψει τα μυστικά για τη δημιουργία ενός κοινού οράματος που αυξάνει τη δέσμευση και την παραγωγικότητα τόσο των στελεχών όσο και των ομάδων.

Λίγα λόγια για τον Richard E. Boyatzis

O Richard E. Boyatzis είναι καθηγητής Organizational Behavior, Psychology και Cognitive Science στο Case Western Reserve University, HR Horvitz Professor του Family Business καθώς και Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα People/Organizations του ESADE.

Διαθέτει Bachelor στην Αεροναυτική και Αστροναυτική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), καθώς επίσης MSc. και Ph.D. στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Harvard. Διαθέτει πλούσια ερευνητική εμπειρία στις βιώσιμες αλλαγές της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα (άτομα, ομάδες, οργανισμούς, κοινωνίες και χώρες), τις οποίες μελετάει βάσει της θεωρίας ICT (Intentional Change Theory) που ο ίδιος έχει αναπτύξει.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους Management Thinkers του κόσμου από το HR Magazine τόσο το 2012 όσο και το 2014, λαμβάνοντας και τις δύο φορές την 9η θέση της σχετικής λίστας. Στο σημαντικό συγγραφικό έργο του περιλαμβάνονται 7 βιβλία, όπως το “The Competent Manager”, το διεθνές best seller “Primal Leadership” που έχει συγγράψει με τον Daniel Goleman και την Annie McKee καθώς και το “Resonant Leadership”. Διαθέτει επίσης πλούσια αρθρογραφία με περισσότερα από 175 άρθρα σχετικά με την ηγεσία, τα competencies και την ανάπτυξη αυτών, τη συναισθηματική νοημοσύνη, το coaching, τη νευροεπιστήμη και το management education. Το πρόγραμμά του με τίτλο “Inspiring Leadership Through Emotional Intelligence”, μέσω της online πλατφόρμας μαθημάτων Coursera MOOC, αριθμεί περισσότερους από 750.000 εγγεγραμμένους φοιτητές από 215 χώρες μέχρι σήμερα.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

CEOs και Γενικούς Διευθυντές

Διευθυντές Τμημάτων και Επικεφαλής Ομάδων (από κάθε τμήμα μίας εταιρείας/οργανισμού)

Όλους τους επαγγελματίες από το χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

HR Business Partners (εταιρείες στελέχωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, παροχής υπηρεσιών coaching και HR consulting κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.leadershipguruday.com