Θέμα καθοριστικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία

Η σημασία των δημόσιων συμβάσεων στην οικονομική ζωή μιας χώρας είναι τεράστια. Οι δημόσιες συμβάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα της Κύπρου και διεθνώς. Το κεντρικό κράτος, οι ημικρατικοί οργανισμοί, οι δήμοι και οι κοινότητες αγοράζουν ετήσια από ιδιωτικούς Οργανισμούς που υποβάλλουν προσφορές, υπηρεσίες και έργα αξίας περίπου 1 δις ευρώ. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να σχεδιαστούν με βάση πρότυπα και διαχειριστική λογική, ενώ ο προσφοροδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα στην ανάλογη τιμή. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τέτοιες υπηρεσίες παράγουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη ενώ ενίοτε, όταν είναι ανεπαρκείς, δημιουργούν σοβαρά ελλείμματα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αλλά και η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έχουν δημοσιοποιήσει τις ανεπάρκειες στις συμβάσεις που οδηγούν στην ακύρωση προσφορών ή στην διασπάθιση χρήματος. Ένα από τα αίτια των προβλημάτων είναι οι σοβαρές ελλείψεις κατάλληλα εκπαιδευμένου και ειδικευμένου προσωπικού τόσο στις δημόσιες, ημικρατικές και δημοτικές αρχές όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η αφομοίωση διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας, η απόκτηση ικανοτήτων στον σχεδιασμό, εκτέλεση και έλεγχο των συμβάσεων και η γνώση των σύγχρονων ζητημάτων στον τομέα των συμβάσεων οδηγούν σε επιτυχία.

To Alexander College, κατόπιν πιστοποίησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής (Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε)), είναι στην ευχάριστη θέση να προσφέρει το πρώτο αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικεύσεις στην Διαχείριση και στις Δημόσιες Συμβάσεις (MBA 18 μήνες, 90 ECTS).

Το Πρόγραμμα αυτό είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο και προσφέρει τρεις επιλογές κατευθύνσεων: MBA General, ΜΒΑ with Specialization in Management και ΜΒΑ with Specialization in Procurement.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε με βάση την νέα γνώση και τις ανάγκες στους τομείς ειδικότητας, ο απόφοιτος είναι σε θέση:

να κατανοήσει τις βασικές τάσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων και

να επιδείξει εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική γνώση και δεξιότητες στον τομέα του Σχεδιασμού και Διαχείρισης των σύγχρονων Δημόσιων-Ιδιωτικών Συμβάσεων

