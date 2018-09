Συμφωνία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Royal Veterinary College

Δημιουργία της πρώτης Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο με Προγράμματα Σπουδών Παγκόσμιας Κλάσης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με το Royal Veterinary College (RVC) για τη δημιουργία της πρώτης Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο.

Η νέα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει στην προσφορά δύο προγραμμάτων Κτηνιατρικής από τον Σεπτέμβριο του 2020: ενός πενταετούς φοίτησης και ενός τετραετούς ταχύρρυθμης φοίτησης.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων επικυρώθηκε στις 30 Αυγούστου στο Λονδίνο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τον Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και από τον Καθηγητή Stuart Reid CBE, Πρόεδρο του Royal Veterinary College.

Η σημαντικότητα της συμφωνίας εδράζεται στο γεγονός ότι το Royal Veterinary College είναι ένα από τα κορυφαία κτηνιατρικά ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκόσμια με 227 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς της έρευνας, της ακαδημαϊκής και της κλινικής εκπαίδευσης. Τα δύο πανεπιστήμια θα δημιουργήσουν κοινή συντονιστική επιτροπή με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τη στήριξη του Royal Veterinary College, θα δημιουργήσει ένα κέντρο αριστείας με κύριο χαρακτηριστικό την ολιστική αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία των ζώων, τη γενετική βελτίωση των παραγωγικών ζώων, τη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και τη δημόσια υγεία, τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και την ευημερία των ζώων.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Χαραλάμπους, Εκτελεστικός Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέφερε μετά την υπογραφή της συμφωνίας: «Η νέα Κτηνιατρική Σχολή στην Κύπρο θα ακολουθήσει το πρότυπο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ώστε να καταστεί περιφερειακό και παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας με διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας.»

Ο Καθηγητής Σταύρος Μαλάς, ο οποίος ηγείται της ίδρυσης της Σχολής, πρόσθεσε: «Η νέα Κτηνιατρική Σχολή θα έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα μας. Εκτός από την προσφορά ακαδημαϊκής γνώσης βασισμένης σε διεθνή πρότυπα, θα προσφέρει συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση σε κτηνιάτρους που αφορά στις νέες εξελίξεις στον τομέα της κτηνιατρικής και θα παρέχει σύγχρονα μέσα και γνώσεις σε κτηνοτρόφους για να διατηρούν τα ζώα τους υγιή, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερη παραγωγικότητα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η Σχολή θα εργαστεί επίσης με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την ευημερία των ζώων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και την προφύλαξη και διατήρηση υγειών οικοσυστημάτων για τη προστασία της υγείας των ζώων και του ανθρώπου.»

Ο Καθηγητής Stuart Reid CBE, Πρόεδρος του Royal Veterinary College, κατέληξε: «Η συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθιερώνει μια νέα συνεργασία με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της υγείας των ζώων στην περιοχή. Είμαστε δεσμευμένοι για την ανάπτυξη της στρατηγικής του ‘Ενός οικοσυστήματος Υγείας - One Health Concept’ και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βασιστούμε στην επιτυχία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο εξαιρετικό πρόγραμμα στην κτηνιατρική.»

Τέλος, ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δήλωσε: «Η συνεργασία με το Royal Veterinary College εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και αποσκοπεί στην προσφορά διεθνώς αναγνωρισμένης ποιοτικής κτηνιατρικής εκπαίδευσης. Η υπογραφή της συμφωνίας τιμά ιδιαίτερα το πανεπιστήμιο μας. Τα νέα προγράμματα σπουδών, η έρευνα και η αναμενόμενη προσφορά στη κοινωνία θα συνεισφέρουν σημαντικά στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και μάθησης, της έρευνας και της περαιτέρω διεθνοποίησης του πανεπιστημίου μας.»

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σταύρος Μαλάς

malas.s@unic.ac.cy

22-471972

Σχετικά με το Royal Veterinary College:

Το Royal Veterinary College (RVC) είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ανεξάρτητο κτηνιατρικό ακαδημαϊκό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι ένα από τα κολέγια του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην κτηνιατρική και τις βιολογικές επιστήμες.

Το 2018, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο διεθνούς κύρους οργανισμός κατάταξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, QS World University Rankings, κατέταξε το RVC τρίτο παγκοσμίως μεταξύ 324 Σχολών Κτηνιατρικής, αναδεικνύοντας το ως το κορυφαίο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

ΤΟ RVC είναι το μόνο στον κόσμο που κατέχει πλήρη πιστοποίηση από τις αρχές διαπίστευσης κτηνιατρικών προγραμμάτων των ΗΠΑ (AVMA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EAEVE), του Ηνωμένου Βασιλείου (RCVS) και της Αυστραλίας (AVBC). Το 2017 το RVC πήρε την υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα πανεπιστήμιο από το Teaching Excellence Framework (TEF).

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο και το μεγαλύτερο στη Νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, φιλοξενώντας περισσότερους από 11,500+ φοιτητές από 70+ χώρες του κόσμου. To Πανεπιστήμιο εστιάζει στην καινοτομία, στη νέα τεχνολογία και στην παροχή διασυνοριακής εκπαίδευσης.

Το UNIC ίδρυσε την πρώτη και μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή στην Κύπρο το 2011, προσφέροντας το πρόγραμμα σπουδών ιατρικής Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) του St George’s, University of London.

Στηριζόμενη σε αυτή την εμπειρία, η Ιατρική Σχολή εμπλούτισε τα ακαδημαϊκά της προγράμματα προσθέτοντας το 2014 το πρόγραμμα ιατρικής Doctor of Medicine (MD) και ένα αριθμό προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού. Η Σχολή συνεργάζεται με φημισμένα νοσοκομεία στις ΗΠΑ, στο Ισραήλ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε σύνολο 255 αποφοίτων μέχρι τώρα (2015-2018), οι 252 (99%) έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε πέραν των 200 ιατρικών κέντρων παγκόσμια, συμπεριλαμβανομένων κέντρων με διεθνή φήμη, όπως το John Radcliffe Hospital της Οξφόρδης, το Addenbrooke’s Hospital του Κέϊμπριτζ, το St. Mary’s Hospital, το King’s College Hospital και το University College Hospital του Λονδίνου, το Massachusetts General Hospital της Βοστώνης, το Thomas Jefferson University Hospital της Φιλαδέλφειας, το Mount Sinai της Νέας Υόρκης, το Dalhousie University Halifax και το University of Toronto του Καναδά.