Το κορυφαίο event «Partners In Excellence 2018 Athens»

Το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς στο κλάδο των ηλεκτρονικών πραγματοποιήθηκε στο Σούνιο!

Με Χορηγούς: Yukatel, Gersim Impex, Jupiter GSM, Neopolis General Trading, AMIR Group FZCO, Fast Track PTE, TIS Montara, Electroholic, Infoworx, , G & S Vision Ltd, το συνέδριο συγκέντρωσε τους ηγέτες της βιομηχανίας μας σε ένα πρωτοποριακό συνέδριο.

Με κάποιες απο τις μεγαλύτερες εταιρείες που άρπαξαν την ευκαιρία να είναι μέρος του κορυφαίου event της χρονιάς, το Partners In Excellence 2018 Athens σημείωσε ακόμη μια μεγάλη επιτυχία.

Με το πιο εντυπωσιακό πρόγραμμα, τις πιο λαμπερές εμφανίσεις Ελλήνων στάρ, τις πιο διασκεδαστικές δραστηριότητες, καθώς και τη καλύτερη δικτύωση που είχατε ποτέ, το Partners In Excellence 2018 έφερε ριζικές αλλαγές στο συνηθισμένο τρόπο δημιουργίας συνεργασιών.

Απο τη Z Empire Investments θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επίτιμους χορηγούς μας καθώς και τους εξαιρετικούς συμμετέχοντες που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία με τη συμμετοχή τους στο PIE 2018.

Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που η συμμετοχή τους έφερε τα πιο αποδοτικά meeting και συμφωνίες, δημιουργώντας διασυνδέσεις με το πιο πρωτοποριακό τρόπο. Με εργαλείο την αστείρευτη γνώση της αγοράς, η εταιρεία μας έδειξε το δρόμο για το μέλλον του κλάδου.

Το PIE 2018 είχε τα πάντα, απο το μοναδικό networking μέχρι τα πιο θεαματικά πάρτυ.

Οι πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, εντυπωσιακά 90 seconds to impress, ζωντανοί ποδοσφαιρικοί αγώνες, ατμοσφαιρικές νύχτες δείπνου, πανέμορφα τοπία και μεγαλειώδη πάρτυ συνοψίζουν το PIE 2018 Athens Greece!

Στη Z Empire Investments το Marketing είναι το πάθος μας και η γνώση που κατέχουμε για την αγορά μας επιτρέπει να δώσουμε στη εταιρεία σας την ευκαιρία να φτάσει στα υψηλότερα σημεία. Εμείς κάνουμε το Marketing διαφορετικό και μοναδικό δημιουργώντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για την εταιρεία σας.

Our future, our legacy, our Partners In Excellence! www.zempire.solutions

PIE 2018 Video Day 1: https://youtu.be/FrVCNuTdMHE

PIE 2018 Video Day 2: https://youtu.be/Ihs9GesWjCk

PIE 2018 Teaser Video Day 3: https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=N5mnELZFmS0