Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και η Επιτροπή Οικονομικών Διευθυντών του παρουσιάζουν το συνέδριο ‘’The CFO conference: Leadership Beyond Finance”, το μεγαλύτερο CFO event της Κύπρου που διοργανώνεται από το World Trade Center Cyprus (WTCCy) και θα λάβει χώρα την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Amathus στη Λεμεσό.

Η διοργάνωση του ‘’The CFO conference: Leadership beyond Finance” αποτελεί μέρος της στρατηγικής συμφωνίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του World Trade Center Cyprus (WTCCy) στο πλαίσιο της οποίας το WTCCy θα διοργανώσει εξειδικευμένες εκδηλώσεις για τον ΣΕΛΚ στην Κύπρο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η συγκέντρωση των CFOs των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και οργανισμών της Κύπρου σε ένα forum όπου θα παρουσιάζονται και θα συζητιούνται θεματικά ζητήματα σχετικά με την θέση και την καριέρα των Οικονομικών Διευθυντών (CFOs). Από τη διαδικασία αυτή αναμένεται να προκύψουν σκέψεις και ιδέες σχετικά με το πως οι CFOs μπορούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους εντός των οργανισμών τους αλλά και να προσθέσουν αξία στην επιχείρησή τους και, κατά συνέπεια, να υποβοηθηθούν στην περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας τους.

Την προσωπική τους εμπειρία θα μοιραστούν με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες προβεβλημένοι ομιλητές παγκοσμίου βεληνεκούς από διάφορες χώρες και οργανισμούς. Συγκεκριμένα: Καθηγητής κ. Γιώργος Γιαγκλής, Διευθυντής του Institute For the Future (IFF), κ. Jeremy Drew, Senior Partner – Alto, κ. Ray Soudah, ιδρυτικός εταίρος και επικεφαλής της MilleniumAssociates, κα Talita Ferreira, CEO και ιδρύτρια της Authentic Change Solutions, κος Γρηγόρης Θεμιστοκλέους, επικεφαλής των υπηρεσιών Cyber Security, Risk, Assurance and Compliance της ADACOM.

Το ‘’The CFO conference: Leadership beyond Finance” υποστηρίζεται από:

Μέγα χορηγός: Trust Insurance Cyprus

Χρυσοί χορηγοί: Δικηγορικό Γραφείο Τορναρίτης, Primetel

Χορηγοί: European Institute of Management & Finance, FidesCorp, Infocredit, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Nespresso, People Achieve, Cobalt Aero, Liverom Cyprus, CandyJar Advertising Boutique Agency

Υποστηρικτές: JCC payment systems, Ancoria Bank, Cyprus International Businesses Association, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Χορηγός επικοινωνίας: Capital Today

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ‘Ελενα Κρίστοφερ, Επικεφαλής Συμβουλευτικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του World Trade Center Cyprus απευθείας στο +357 25 588116 ή στο elena@wtchcy.org.