“ Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας - Μαθαίνουμε, Δημιουργούμε, Διαμορφώνουμε”

Η Green Dot Κύπρου διοργανώνει για όγδοη συνεχή χρονιά το ολοήμερο «Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2018 στο Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία, θα ξεκινήσει στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 8:00 μ.μ. Η είσοδος στο Φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι ελεύθερη.

Στο χώρο του Φεστιβάλ θα υπάρχουν περίπτερα διαφόρων Οργανισμών, από όπου το κοινό θα μπορεί να ενημερωθεί για ποικίλα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανακύκλωση, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Ταυτόχρονα, σε δύο εξέδρες θα φιλοξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και παιδικές παραστάσεις τις οποίες το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί ελεύθερα.

Το Φεστιβάλ φέτος έχει ως στόχο να προβάλει το πώς η ανακύκλωση συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση του ΕΥ ΖΗΝ, της ποιότητας της ζωής και της υγείας μας μέσω της παράδοσης. Παράλληλα, θα προβάλει την ανάγκη συνεργασίας από όλους στη διαμόρφωση χαρακτήρων οι οποίοι θα σέβονται το περιβάλλον και την υγεία μας.

Το Φεστιβάλ είναι και φέτος αφιερωμένο στην εκστρατεία ενημέρωσης Rethink (Reduce-Reuse-Recycle), η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ είναι η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd και υποστηρικτές τα Συλλογικά Σύστηματα Διαχείρισης Μπαταριών Οικιακού Τύπου και Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση, αντίστοιχα, η KPMG, ο Δήμος Στροβόλου, τα So Easy Stores και η Phil. Andreou. Τέλος, χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ είναι το Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό Time Out Cyprus.

Ελάτε να πλάσουμε όλοι μαζί ένα κόσμο που μας αξίζει!