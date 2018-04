Το Range Rover Velar βραβεύτηκε σαν το πιο όμορφο αυτοκίνητο

Ασταμάτητες είναι οι διακρίσεις για τα αυτοκίνητα της Jaguar / Land Rover. Αυτή τη φορά σειρά είχε –και πάλι –το Range Rover Velar. Κρίθηκε σαν το πιο όμορφο αυτοκίνητο του πλανήτη από την επιτροπή του οργανισμού World Car of the Year 2018 παραδίδοντας του το βραβείο «World Car Design of the Year 2018». To Range Rover Velar πήρε το βραβείο αφήνοντας πίσω του μοντέλα όπως τα Volvo XC60 και Lexus LC 500. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 2017, στον ίδιο θεσμό, η Jaguar F-Pace κατάφερε να πάρει δύο βραβεία ενώ στα προηγούμενα χρόνια τόσο η F-Type όσο και το Evoque είχαν πάρει διακρίσεις από το θεσμό.

Την ευχαρίστηση του εξέφρασε και το CEΟ της Jaguar / Land Rover, Dr Ralf Speth, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, «Το Range Rover Velar είναι ένα εκπληκτικό SUV με εντυπωσιακό και συνάμα σύγχρονο σχεδιασμό που ενσωματώνει πάνω του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ένα προϊόν που μιλάει από μόνο του!. Το ότι πήραμε διακρίσεις στο θεσμό, παλαιότερα με τις "F-Type, Evoque, F-Pace και τώρα το Range Rover Velar, αυτό σημαίνει πολλά για εμάς, αισθάνομαι μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω, τόσο την ομάδα μας όσο και όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή».

Το Range Rover Velar είναι ένα μοντέλο που τοποθετείται στη γκάμα μεταξύ των Range Rover Evoque και Sport. Βασίζεται στο πλαίσιο αλουμινίου της Jaguar F-Pace, ενώ όσον αφορά τις διαστάσεις του μοντέλου το συνολικό μήκος είναι 4.803 χλστ., με το μεταξόνιο να αγγίζει τα 2.874 χιλιοστά. Το τελευταίο αποτελεί και τη διαφορά μεγέθους του Velar με τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας αν λάβουμε υπόψη ότι το μεταξόνιο του Evoque είναι 2.660 χιλιοστά και του Range Rover Sport 2.923 χιλιοστά. Εμφανείς είναι οι ομοιότητες με τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας τόσο στον εξωτερικό σχεδιασμό όσο και στο εσωτερικό. H πολυτέλεια, τα ποιοτικά υλικά και το άψογο φινίρισμα είναι σήμα κατατεθέν όλων των μοντέλων της Range Rover. Το νέο Velar βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και διατίθεται με δύο επιλογές βενζίνης και τρεις diesel. Οι βενζινοκινητήρες ξεκινούν από τον τετρακύλινδρο turbo χωρητικότητας 2,0 λτ. με απόδοση 250 ίππων ενώ ακολουθεί ο V6 τριών λίτρων με 380 ίππους. Στη βάση των πετρελαιοκινητήρων υπάρχει ο δίλιτρος τετρακύλινδρος turbo σε δύο εκδόσεις που αποδίδει 180 και 240 ίππους ενώ στην κορυφή της γκάμας υπάρχει ο τριών λίτρων V6 απόδοσης 300 ίππων. Το μοντέλο διατίθεται αποκλειστικά με τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων.