Teeling Takes Over at World Whiskies Awards 2018

Άλλη μία επιτυχημένη χρονιά για το Teeling Whiskey στα περίφημα World Whiskey Awards 2018, με το Teeling να κερδίζει το πρώτο βραβείο σε 4 κατηγορίες. To Teeling Whiskey προωθώντας την καινοτομία καθιερώθηκε ως ηγέτης της κατηγορίας στην ιρλανδική και ευρύτερη παγκόσμια βιομηχανία ουίσκι. Αυτό αναγνωρίστηκε την Πέμπτη 22/03/2018 από τα βραβεία World Whiskey, με το Teeling Whiskey Stout Cask να κερδίζει το βραβείο για το Best Irish Blended Limited Release, το Brabazon 2 να παίρνει το βραβείο για το NAS Irish Single Malt, το Teeling’s 24 Year Old Single Malt κερδίζοντας το βραβείο καλύτερο 21+ Year Old Irish Single Malt και το Teeling’s Single Grain να ανακηρύσσεται ως το Best Irish Grain.

Το Teeling Whiskey Single Grain ξεχώρισε και πάλι στα World Whiskies Awards παίρνοντας το βραβείο Best Irish Grain για 3η συνεχόμενη χρονιά όπου επιβεβαιώνει την κορυφαία του ποιότητα.

Σχολιάζοντας ακόμα ένα επιτυχημένο έτος στα βραβεία World Whiskies Awards, ο Jack Teeling, ιδρυτής της εταιρείας Teeling Whiskey δήλωσε: «Είναι πραγματικά τιμή μας που τα Irish Whiskey μας συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως μερικά από τα καλύτερα στον κόσμο. Τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε πετύχει πολλά. Αυτά τα βραβεία αντικατοπτρίζουν όλη την προσπάθεια που βάζουμε σε κάθε μπουκάλι Teeling Whiskey. Αυτά τα βραβεία σηματοδοτούν μια μεγάλη αρχή για το 2018, ένα έτος ορόσημο για το Teeling και το Dublin whiskey, με την κυκλοφορία του πρώτου μας εμφιαλωμένου Single Pot Still whiskey από το νέο μας αποστακτήριο στο Δουβλίνο αργότερα μέσα στο έτος.»

Τα προϊόντα Teeling Irish Whiskey διανέμονται στην Κυπριακή αγορά από την εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ.