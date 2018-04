Με τη συμμετοχή 8 ομιλητών από το εξωτερικό

Η Dias Media Group και η Boussias Communications, η κορυφαία Β2Β εταιρεία επιχειρηματικής επικοινωνίας στην ελληνική αγορά, διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Κύπρο το “All Things Facebook & Instagram Conference”.

Έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερα από 2.300 στελέχη στα 7 χρόνια διεξαγωγής του στην Ελλάδα, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Μαΐου στην Λευκωσία, με τη συμμετοχή 8 διακεκριμένων practitioners από το εξωτερικό, οι οποίοι θα μοιραστούν τάσεις, βέλτιστες πρακτικές και εφαρμόσιμες συμβουλές για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε θέματα στρατηγικής, περιεχομένου και performance.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων διεθνών ομιλητών είναι ο Alex Khan, ο πιο δημοφιλής Social Media coach στην Γερμανία, ο Pete Durant, Επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής της Endemol Shine UK, η Sedge Beswick, Managing Director του agency SEEN Connects & Συγγραφέας του βιβλίου “Make Instagram Your Business” και ο Lukasz Leoniewski, Manager Partnerships του Facebook. Επίσης, στην σκηνή του All Things Facebook & Instagram’18 θα ανέβουν ο Βαγγέλης Δαβιτίδης, Creative Director της 4 Wise Monkeys, η οποία ανακηρύχτηκε Agency of the Year στα Social Media Awards 2017, όπως επίσης και ο Αντώνης Βεντούρης, Performance Director της iProspect, Agency of the Year στα Peak Performance Marketing Awards.

Την πρώτη μέρα διεξαγωγής του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μια σειρά από keynote ομιλίες, ενώ μία μέρα αργότερα θα λάβουν μέρος σε 2 διαφωτιστικά workshops με θέμα το Influencer Marketing και το Live Video αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το All Things Facebook & Instagram’18, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.allthingsfbcy.com.