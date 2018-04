O θρύλος της TBWA Lee Clow μπαίνει στο Hall of Fame της Αμερικανικής Ένωσης Μάρκετινγκ, στην Νέα Υόρκη

« Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε το θρύλο της TBWA Lee Clow να εντάσσεται στις μεγάλες διασημότητες της Αμερικανικής Ένωσης Marketing της Νέας Υόρκης.

Ο αντίκτυπος του Lee Clow στη βιομηχανία διαγράφεται καλύτερα μέσα από τη συνεργασία του με τον Steve Jobs για περισσότερα από 30 χρόνια. Ο Clow, έμεινε στην ιστορία για τη συνδημιουργία - μαζί με τον Steve Hayden – της θρυλικής διαφήμισης του 1984, με την οποία η Apple λάνσαρε τον πρώτο υπολογιστή Apple Macintosh, με το σύνθημα "Think Different". Τα τελευταία 40 χρόνια, μέσω της διαφήμισης, ο Lee Clow έχει διηγηθεί ιστορίες για μερικά από τα πιο γνωστά brands στον κόσμο. Είναι διευθυντής της Media Arts της TBWA \ Worldwide και ιδρυτής και πρόεδρος του TBWA \ Media Arts Lab, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά για την Apple, ανατρέποντας συμβάσεις και προκαλώντας τη βιομηχανία με αυτό που ο Lee ονομάζει "Brand New Storytelling". Το πορτφόλιό του συμπεριλαμβάνει αξέχαστες επικοινωνίες για brands όπως η Gatorade, η Pepsi, η Αdidas και η Energizer. To Marketing Hall of Fame (www.marketinghalloffame.org) ιδρύθηκε από την AMA της Νέας Υόρκης για να γιορτάσει τις καλύτερες στιγμές του μάρκετινγκ στις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας εκείνους που κάνουν εξαιρετική δουλειά στον κλάδο και εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

H TBWA είναι μια μεγάλη, δημιουργική, ανατρεπτική ομάδα. Με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες σε 350 γραφεία και με πάνω από 15000…Disruptors. Kάθε γραφείο της, έχει τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του ειδικές δεξιότητες, τα δικά του επιτεύγματα.

Στην Κύπρο, η Entelia ξεκινάει το ταξίδι της στο χώρο της διαφήμισης πριν από 23 χρόνια και το 2004 εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια της TBWA και μετονομάζεται σε TBWA\Entelia. Η φιλοσοφία της TBWA, διεθνώς, είναι το Disruption, η διασάλευση, η ανατροπή των συμβάσεων που επιβάλλουν τα πλαίσια, οι παγιωμένες αντιλήψεις και το status quo. H συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται από τις ομάδες της TBWA σ’ όλο τον κόσμο, προκειμένου να προβλέψουν τις μελλοντικές τάσεις και να καθορίσουν τι θα μπορούσε να οδηγήσει ένα brand ακόμα πιο ψηλά χαρίζοντάς του όχι μόνο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αλλά μεγαλύτερο μερίδιο μέλλοντος. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Σε ευχαριστούμε Lee, για την ακλόνητη πίστη σου στη δύναμη της δημιουργικότητας και των μεγάλων ιδεών, που βοηθούν να ορίσουμε την έννοια του πολιτισμού και να αναπτύξουμε τη βιομηχανία μας ακόμη περισσότερο.»