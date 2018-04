Η AstroBank Στρατηγικός Συνεργάτης του Junior Achievement

Στη διάρκεια της 4ης μαθητικής εμπορικής έκθεσης απένειμε το βραβείο “Best Stand” στις μαθητικές εταιρείες Count your Life και Fiji Fertilizer

H AstroBank στηρίζει δυναμικά την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω χορηγίας του διαγωνισμού «Μαθητική Επιχείρηση» του Junior Achievement Κύπρου αλλά και την παροχή στελεχών της, που συμμετέχουν ως μέντορες δίνοντας συμβουλές και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες. Φέτος έλαβαν μέρος πέραν των 400 μαθητών όπου εκπροσωπούσαν 54 μαθητικές εταιρείες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ολόκληρης της Κύπρου.

Η AstroBank στηρίζει για 5η συνεχή χρονιά τον θεσμό θεωρώντας ότι η επένδυση στην μόρφωση των νέων και η καλλιέργεια των επιχειρηματικών ιδεών τους θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα για αειφόρο πρόοδο τόσο σε οικονομικό όσο σε κοινωνικό επίπεδο.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού, πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 24-25 Μαρτίου 2018 στο «The Mall of Cyprus» στη Λευκωσία Μαθητική Εμπορική Έκθεση στην οποία οι εταιρείες παρουσίασαν τα προϊόντα τους . Η AstroBank απένειμε το βραβείο για το Καλύτερο Εμπορικό Περίπτερο στις ομάδες Count Your Life (CYL) του Λυκείου Κύκκου Β’ και Fiji Fertilizer του GC School of Careers.

Ο τελικός του διαγωνισμού, στον οποίο οι δέκα καλύτερες εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν δημόσια τις ιδέες τους, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου.