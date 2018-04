Άλλες δύο διακρίσεις για την Louis Hotels στη Διεθνή Έκθεση Ταξιδιών & Τουρισμού της Μόσχας 2018

Μεγάλη επιτυχία για ένα από τα ξενοδοχεία της Louis Hotels στην Πάφο, το Louis Phaethon Beach, που έλαβε το βραβείο για την κατηγορία Best Family Hotel στη Διεθνή Έκθεση Ταξιδιών & Τουρισμού Μόσχας 2018 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου. Το δίπλωμα απονεμήθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες στη Ρωσία, που διοργανώνει πολλά ταξίδια για τους Ρώσους τουρίστες στην Κύπρο κάθε χρόνο, το Biblio Globus. Επιπρόσθετα το ίδιο ξενοδοχείο κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο ‘Top 100 best resort hotels in the world’, μέσα από τις εντυπώσεις Ρώσσων πελατών στο Ρωσικό ιστότοπο Top Hotels RU.

Η Διεθνής Έκθεση Ταξιδιών & Τουρισμού της Μόσχας, είναι μια από τις πιο περίβλεπτες ετήσιες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως. Έχει φιλοξενήσει πάνω από 1900 εταιρείες που έχουν προωθήσει τις υπηρεσίες τους για πάνω από 180 χώρες, και επαγγελματίες επισκέπτες από 90 χώρες. Ο Biblio Globus που απένειμε το βραβείο, είναι φημισμένος για το ότι προσφέρει τις διακοπές για τους τουρίστες ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Επομένως, ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία τους, προσδίδουν ακόμα περισσότερο κύρος στο βραβείο που πήρε το Louis Phaethon Beach.

Το εν λόγω ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Γεροσκήπου και συνδυάζει την θάλασσα μαζί με την άφθονη βλάστηση που χαρακτηρίζει την περιοχή. Έτσι αποκτά μια ιδιαίτερη και εξωτική ταυτότητα. Ένα ολοκληρωμένο υδροπάρκο και άφθονες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους προσθέτουν στις επιλογές που προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες του. Η επιτυχία του ξενοδοχείου είναι αυταπόδεικτη αφού τα τελευταία δυο χρόνια έχει λάβει 6 βραβεία για την ποιότητα των υπηρεσιών του.