Υπογραφή Δέσμευσης Ηλεκτρονικού Προσωπικού Ιατρικού Φακέλου

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ στην Κύπρο και το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψαν κοινή Δέσμευση για την υλοποίηση του «Ηλεκτρονικού Προσωπικού Ιατρικού Φακέλου ως εργαλείο ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στο Σύστημα Υγείας».

Μέσα από τη Δέσμευση της 16ης Μαρτίου 2018, ο ΔΟΜ Κύπρου και το Υπουργείο Υγείας εγκαινιάζουν μια νέα εποχή συνεργασίας και δράσεων που στοχεύουν στην πρόσβαση των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στις υπηρεσίες υγείας, στη διασφάλιση κατάλληλης παρακολούθησης και στην αδιάλειπτη παροχή περίθαλψης. Η δράση «Ηλεκτρονικού Προσωπικού Ιατρικού Φακέλου ως εργαλείο ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στο Σύστημα Υγείας», συνδράμει στην περαιτέρω εφαρμογή του ηλεκτρονικού προσωπικού φακέλου, στα πλαίσια μιας ενοποιημένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Η Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ στην Κύπρο, κα. Νατάσα Ξενοφώντος-Κουδουνά δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «χάρη στην άμεση πιλοτική εφαρμογή της δράσης σε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας όπως είναι αυτά της Κοφίνου και της Κοκκινοτριμιθιάς, γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες, μιας και διασφαλίζεται η καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η ένταξη τους στις τοπικές κοινωνίες της Κύπρου».

Η δράση «Ηλεκτρονικού Προσωπικού Ιατρικού Φακέλου ως εργαλείο ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στο Σύστημα Υγείας (e-PHP)» έχει ως στόχο την υποστήριξη των κρατών-μελών της ΕΕ που δέχονται αυξημένη μεταναστευτική πίεση ως προς την ανταπόκριση τους σε προκλήσεις που σχετίζονται με την υγεία. Η δράση εναρμονίζεται επίσης με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης : τη σωστή διαχείριση της μετανάστευσης, την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών ενάντια στον αποκλεισμό (leave no one behind).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από τo τροποποιημένο 3ο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία με συμφωνία επιχορήγησης προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Τροφίμων και Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANTE) μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA).