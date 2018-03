Βράβευση τηs Τσιμεντοποιίαs Βασιλικού

Βράβευση τηs Τσιμεντοποιίαs Βασιr1ικού με το 10 Διεθνέs Βραβείο στη Χρήση Εναr1r1ακτικών Καυσίμων, στο Διεθνέs Συνέδριο Global CemFuels 2018

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο για καινοτόμο έργο διαχείρισης εναλλακτικών καυσίμων - Outstanding Alternative Fuel Project, μαζί με τους Ολλανδούς συνεργάτες της, Ν+Ρ. Επίσης, κατέλαβε την 2η Θέση στην κατηγορία εταιρειών που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα - Global Alternative Fuels Using Company of the Year.

Τα ετήσια βραβεία Global CemFuels Awards, όπου αναδεικνύονται τα καλύτερα έργα, εξοπλισμός και τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Τσιμεντοβιομηχανίας απονεμήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου, Global CemFuels 2018, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στη Γερμανία. Η σχετική ψηφοφορία ανέδειξε τη Τσιμεντοποιία Βασιλικού ως την καλύτερη στη κατηγορία Outstanding Alternative Fuel Project ενώ στην κατηγορία Global Alternative Fuels Using Company ο the Year, κατέλαβε την 2η θέση.

Το βραβείο της πρώτης κατηγορίας παρέλαβε ο Διευθυντής Παραγωγής, Δρ. Ιάκωβος Σκουρίδης, ο οποίος, στη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσίασε το θέμα: "Βιομηχανικές δοκιμές συνάλεσης και χρήσης εναλλακτικού βιομηχανικού καυσίμου (subcoal) με συμβατικά καύσιμα σε κλίβανο, με ημερήσια παραγωγή 6.000 τόνους".

Η βράβευση για ένα τόσο μεγάλο και καινοτόμο έργο, αποτελεί σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών της Εταιρείας για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με την τροφοδοσία εναλλακτικών καυσίμων.

Η ανάπτυξη τεχνολογιών για διαφύλαξη των φυσικών πόρων και ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών για χρήση της ενέργειας, συνθέτουν την μακροπρόθεσμη πολιτική της Εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη.