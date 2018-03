Το Συνέδριο «Adriatic CCN Course» για πρώτη φορά στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υποστηρίζει το 13ο «Adriatic Conference of Clinical Nutrition Course», το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο στις 17 και 18 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Poseidonia Beach Hotel στη Λεμεσό. Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα της διεπιστημονικής ομάδας τα οποία ασχολούνται με την κλινική διατροφή, τη θρέψη και το μεταβολισμό. Η σημαντική αυτή συνάντηση θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από το εξωτερικό και την Κύπρο, καθώς και εξέχοντα στελέχη της ESPEN. Αναμένεται επίσης σημαντική συμμετοχή συνέδρων από 13 χώρες του εξωτερικού.

Διοργανωτές του σεμιναρίου είναι η ACCN (Adriatic Club of Clinical Nutrition) και η CySPEN (Cyprus Society for Clinical Nutrition and Metabolism), της οποίας Πρόεδρος είναι η Δρ. Ελένη Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγήτρια και Συντονίστρια των Προγραμμάτων Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Αντιπρόεδρος η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου, Δρ. Έντνα Γιαμασάκη Πατρικίου.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή για τα μέλη της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού θα επιχορηγηθεί. Λόγω της διεπιστημονικής φύσης της Εταιρείας, ο καταμερισμός των διαθέσιμων θέσεων θα γίνει για ιατρούς, διαιτολόγους, νοσηλευτές, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας ή άλλους επιστήμονες υγείας.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, με την παρακολούθηση όλου του σεμιναρίου, και μετά από τελική εξέταση. Η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η αγγλική.

Για δηλώσεις ενδιαφέροντος, παρακαλώ αποταθείτε στο cyspen15@gmail.com.