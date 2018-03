Πάσχα στην Πάφο

Η Louis Hotels δίνει την ευκαιρία στους Κύπριους να περάσουν μοναδικές πασχαλινές διακοπές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο 4 αστέρων ξενοδοχείο Louis Ledra Beach, στην Πάφο. Η ξεχωριστή προσφορά που έχει σχεδιαστεί για την περίοδο των γιορτών αρχίζει τη Μεγάλη Παρασκευή και ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, κατά το τριήμερο 6-9 Απριλίου, το Louis Ledra Beach στην Πάφο προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση σε All Inclusive όλες τις κρατήσεις που αφορούν ημιδιατροφή! Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία ανησυχία και χωρίς έγνοιες.

Το Louis Ledra Beach βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γεροσκήπου, σε μικρή απόσταση από το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Η τοποθεσία του το καθιστά ιδανική βάση για να εξερευνήσετε και να επωφεληθείτε από όλα όσα προσφέρει η γύρω περιοχή, η οποία είναι πλούσια σε αξιοθέατα, εμπορικά καταστήματα και χώρους διασκέδασης και αναψυχής. Το ξενοδοχείο έχει ανακηρυχτεί 4 στην κατηγορία “Travellers Choice – Top 25 hotels for All Inclusive in Europe’’ από το Trip Advisor που αποτελεί μια από τις εγκυρότερες σελίδες αξιολόγησης ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων ανά το παγκόσμιο.

Φέτος απολαύστε τη μοναδική εμπειρία διαμονής στα καταλύματα της Louis Hotels και χαρίστε στον εαυτό σας ιδιαίτερες πασχαλινές στιγμές, κάνοντας έγκαιρα την κράτηση σας μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου Louis Ledra Beach ή τηλεφωνικά στο 26964848.

Σχετικά με τη Louis Hotels

Η Louis Hotels είναι ένας από τους πρωταγωνιστικούς ξενοδοχειακούς ομίλους της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Από το 1942 μέχρι σήμερα, σε μια μακρά αναπτυξιακή πορεία, διαχειρίζεται 24 ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων στις ομορφότερες τοποθεσίες της Κύπρου και των ελληνικών νησιών, φιλοξενώντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στις 13.000 κλίνες, απασχολώντας 2.000 καταρτισμένους εργαζόμενους και έχοντας ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια η Louis Hotels έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και στο καινοτομικό μοντέλο του Ultra All Inclusive, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εικόνας των χωρών ως ποιοτικών προορισμών αλλά και στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος τους. Ανήκει στον Όμιλο Louis.