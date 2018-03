Eurosuccess Consulting: Εκπαίδευση εργοδοτών και υπευθύνων

Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Innovative ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market - INforEX. Το έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016, συνδυάζει μια ισχυρή κοινοπραξία αποτελούμενη από έξι εταίρους με στόχο την προώθηση της κατάρτισης των ευάλωτων ομάδων, όπως πρώην παραβάτες και πρώην κρατούμενοι με χαμηλή ειδίκευση.

Τι είναι το έργο INforEX;

Το έργο INforEX είναι ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες, όπως πρώην παραβάτες με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης, ενισχύοντας τις βασικές τους δεξιότητες και ικανότητες και παρέχοντας πιστοποίηση των τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω αυτής της κατάρτισης.

Το INforEX θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εργασίας που συνδυάζει θεωρητική ανάλυση με ποιοτική έρευνα, καθώς και πρακτικές δραστηριότητες που βασίζονται σε μια συμμετοχική και «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια, είτε πρόκειται για εταίρους είτε για εξωτερικούς φορείς.

Η κοινοπραξία του έργου

Το έργο INforEX φέρνει σε συνεργασία έξι οργανισμούς από έξι ευρωπαϊκές χώρες: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Λιθουανία- συντονιστής έργου), Eurosuccess Consulting (Κύπρος), CASCAID (ΗΒ), Lazzarelle Cooperativa Sociale a r.l. (Ιταλία), Collegium Balticum (Πολωνία) και Gestión para la Integración Social -GINSO (Ισπανία).

Κατάρτιση Εργοδοτών και Υπευθύνων Εταιρειών

Στα πλαίσια του έργου, επιχειρηματίες/ εργοδότες και υπεύθυνοι Εταιρειών που εργοδοτούν ή ενδιαφέρονται να εργοδοτήσουν άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (όπως πρώην παραβάτες, άτομα χωρίς ευκαιρίες εκπαίδευσης ή κατάρτισης) συμμετείχαν σε εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου 2018.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορες εταιρείες στην Κύπρο, που είναι ενεργές και επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:

Υπεραγορές ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ (Alphamega Hypermarkets)

Vassos Eliades Ltd Trading Company

School of Automotive Engineering

SSD United Messengers Ltd Delivery & Messengers Services

Στόχος της εκπαίδευσης, ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να καταστούν με τη σειρά τους αρμόδιοι εκπαιδευτές ατόμων με χαμηλή ειδίκευση και προερχόμενων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση της εν λόγω εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν άτομα προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για να προωθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να αξιολογήσουν το μοντέλο και τη μεθοδολογία κατάρτισης του έργου. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί το απαραίτητο υλικό και καθοδήγηση από την Eurosuccess Consulting.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο INforEX, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eurosuccess Consulting στο τηλέφωνο 22 420 110 ή μέσω email στο chrystalla@eurosc.eu