Love is in The Mall of Engomi

Το The Mall of Engomi και η Louis Hotels μοιράζουν δώρα με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το The Mall of Engomi και η Louis Hotels υποδέχονται την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, διοργανώνοντας μεγάλο διαγωνισμό και μοιράζοντας μοναδικά δώρα στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου.

‘Όλοι όσοι πραγματοποιούν αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω από τα καταστήματα του The Mall of Engomi συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για πλούσια δώρα από την Louis Hotels.

Συγκεκριμένα, οι αγοραστές μαζί με τα ψώνια τους θα λαμβάνουν μια κάρτα και θα διεκδικούν τα πιο κάτω δώρα:

2 voucher αξίας €50 για το εστιατόριο Ελληνικό Ουζομεζεδοπωλείο (για 2 άτομα)

2 voucher αξίας €50 για το εστιατόριο Akakiko (για 2 άτομα)

2 δίκλινα με πρωινό στο ξενοδοχείο Royal Apollonia 5 *****(1 βράδυ)

2 δίκλινα με πρωινό στο ξενοδοχείο Louis Imperial Beach 4 **** (1 βράδυ)

Ο διαγωνισμός του The Mall of Engomi και της Louis Hotels διαρκεί από 1-28 Φεβρουαρίου. Μετά το τέλος του διαγωνισμού θα επιλεχθούν οι 8 τυχεροί που αναμένεται να περάσουν αξέχαστες στιγμές.

Πραγματοποιείστε τις αγορές σας στο The Mall of Engomi και κερδίστε πλούσια δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα προσφορά από την Louis Hotels.

Σχετικά με το The Mall of Engomi

Το The Mall of Engomi λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2007. Τα καταστήματα σήμερα συμπληρώνουν πέραν των 14,000 τ.μ. σε ισόγειο και πρώτο όροφο. Το κτίριο περιλαμβάνει ισόγειο αλλά και υπόγειο χώρο στάθμευσης με χωρητικότητα των 500 χώρων στάθμευσης. Η τοποθεσία του The Mall of Engomi είναι σημαντική καθώς εξυπηρετεί τους Δήμους και τις περιοχές της Δυτικής Λευκωσίας όπως Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, Μακεδονίτισσα, Ανθούπολη και τα χωριά Κοκκινοτριμιθιά, Παλιομέτοχο κ.ά.

Επίσης η παρουσία του The Mall of Engomi έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής της Έγκωμης και συγκεκριμένα της Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου και παρόδων.

Σημαντική είναι η θέση του εμπορικού κέντρου ακόμη γιατί βρίσκεται μεταξύ 2 Πανεπιστημίων; του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στα δύο αυτά πανεπιστήμια εκτιμάται ότι φοιτούν γύρω στις 10,000 φοιτητές όχι μόνο από Λευκωσία αλλά από όλη την Κύπρο αλλά και χώρες του εξωτερικού. Οι φοιτητές αυτοί ζουν στη περιοχή κοντά στα πανεπιστήμια τους και εξυπηρετούνται από το Mall Engomi.

Το The Mall of Engomi δέχεται περίπου 1.6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.