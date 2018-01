Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται

Η διαδραστική περιβαλλοντική εκπαιδευτική έκθεση «Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ» (Your Planet Needs You” φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Κύπρο, άνοιξε τις πύλες της από τις 13 Οκτωβρίου 2017 και παρατείνεται μέχρι την 1η Απριλίου 2018.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμα περιβαλλοντική εκπαιδευτική έκθεση, η οποία σχεδιάσθηκε από το Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου, έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου και έχει δεχτεί πέραν του 1.5 εκατομμυρίου επισκέπτες και απευθύνεται σε παιδιά από 5 χρονών και άνω, σε οικογένειες, ενήλικες αλλά και σχολεία!

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής. Η έκθεση παρουσιάζεται από την CYTA και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, με την υποστήριξη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Επιτρόπου Εθελοντισμού καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αποτέλεσμα να αποτελεί την μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκστρατεία που έγινε ποτέ στην Κύπρο!

Λίγα λόγια για την έκθεση «Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ»

Στόχος της έκθεσης είναι να δώσει την ευκαιρία τους επισκέπτες να εξετάσουν το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων του πλανήτη κατά τρόπο διαδραστικό μέσα από αλληλεπιδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε πέντε θεματικές ενότητες: α) το Νερό, β) την Τροφή, γ) τη Διασκέδαση, δ) την Μετακίνηση, ε) τα Κτήρια, μέσω των οποίων οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν τι χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε, να μάθουν για τους τρόπους συλλογής του νερού σε διάφορα μέρη του κόσμου, να εξερευνήσουν διάφορους τρόπους μετακίνησης, να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες με τις οποίες μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους μελλοντικό σπίτι. Επιστέγασμα της έκθεσης είναι να τοποθετήσουν τη γειτονιά τους στην Πόλη του Μέλλοντος, εξετάζοντας πως οι διαφορετικές επιλογές και αποφάσεις τους στο παρόν έχουν επιπτώσεις στον κόσμο του αύριο.

Η έκθεση, παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους επισκέπτες με παιγνιώδη τρόπο να εξετάσουν τρόπους που σχετίζονται με την καλύτερη δυνατή χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη. Ενδεικτικά στην έκθεση οι επισκέπτες μπορούν να δουν το Q-drum, ένα κυλιόμενο ντεπόζιτο για τη μεταφορά καθαρού νερού σε μεγάλες αποστάσεις, το κοτέτσι «E-glu» ένα διασκεδαστικό τρόπο για να διατηρεί κανείς κοτόπουλα και να έχει παραγωγή αυγών σ’ ένα κήπο στην πόλη, το Καζανάκι που γεμίζει νερό από το νιπτήρα και το «eCube».

Παράλληλα καθημερινά διοργανώνονται περιβαλλοντικές δράσεις και δρώμενα (workshops, εργαστήρια, παρουσιάσεις κ.α.) τα οποία διεξάγονται από περιβαλλοντικούς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Ενεργειακό Γραφείο Κύπριων Πολιτών, Green Dot, Οργανισμός Νεολαίας, ΑΦΗ, CYMEPA, ΑΝΑΚΥΚΛΟ, Together Cyprus, Stress Ball, Ακτη, Cans for Kids).

Επίσης έχει ετοιμασθεί ειδικό εκπαιδευτικό βιβλίο «Ο Πλανήτης σε χρειάζεται», με ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με τις θεματικές ενότητες της έκθεσης και μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, είναι ελεύθερης πρόσβασης και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σύνδεσμο χρήσιμο υλικό http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko.html

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και λεπτομέρειες για την έκθεση μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα www.planetneedsyou.com, όπως επίσης και στο facebook YOUR PLANET NEEDS YOU.

Διεθνής Κρατική έκθεση / Περίπτερο 4

Τηλέφωνα: 95566167, 96484755, 7000 0723

Τιμή εισιτηρίου:

Γενική είσοδο: 10 ευρώ (Συνοδοί Γονείς Δωρεάν)

Σχολικές επισκέψεις: 5 ευρώ (Ξενάγηση από εξειδικευμένο προσωπικό)

ΑΜΕΑ, πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι: 5 ευρώ

Με τη συνεργασία της CYTA η είσοδος για τους άπορους μαθητές είναι δωρεάν.

Ωράριο Λειτουργίας

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ανοιχτή 10:00-19:00 χωρίς κράτηση. Τις καθημερινές ανοιχτή για το κοινό ή σχολικές επισκέψεις κατόπιν κρατήσεως.

Εισιτήρια θα πωλούνται στην είσοδο της έκθεσης καθώς και στις υπεραγορές Άλφα Μέγα.