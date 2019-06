"Ο Χριστοδούλου ενέκρινε διορισμό Βγενόπουλου ενώ έτρεχε έρευνα"

Ο πρώην Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου(ΚΤΚ) Χριστόδουλος Χριστοδούλου ενέκρινε τον διορισμό του Ανδρέα Βγενόπουλου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Λαϊκής προτού ολοκληρωθεί η έρευνα για τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Ανδρέα Βγενόπουλου και του τότε Προέδρου της Λαϊκής Κίκη Λαζαρίδη, υποστήριξε ο τότε Ανώτερος Διευθυντής της Διεύθυνσης Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζικών Ιδρυμάτων της ΚΤΚ Κώστας Πουλλής.

Ο κ. Πουλλής κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας κατηγορίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης για την κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Κατά την κυρίως εξέταση του από τον Εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, ο κ. Πουλλής κλήθηκε να αναγνώσει τις οκτώ συνολικά καταθέσεις που είχε δώσει στους ανακριτές της υπόθεσης.

Ο μάρτυρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του χειρίστηκε την απόφαση της HSBC να πωλήσει ποσοστό 21% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στη Λαϊκή Τράπεζα, προσθέτοντας ότι ο κ. Χριστοδούλου είχε εκφράσει την απογοήτευση του για την απόφαση της εν λόγω τράπεζας να πωλήσει το μετοχικό της κεφάλαιο.

Είπε ότι η πώληση των μετοχών έγινε σε κλειστή περίοδο, μετά από άδεια του τότε Προέδρου της Λαικής Κίκη Λαζαρίδη, με αποτέλεσμα να γίνει έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ανέφερε, επίσης, ότι η Κεντρική Τράπεζα εξέταζε ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ της Marfin και Tusca Fund.

Ο κ. Πουλλής είπε ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Εποπτείας Διεθνών Τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας Σπύρος Σταυρινάκης με έκθεση του προς τον Διοικητή της Τράπεζας, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του ιδίου, εισηγείτο όπως επιτραπεί η συμμετοχή του Ομίλου Marfin στο μετοχικό κεφάλαιο της Λαϊκής Τράπεζας με ποσοστό που να μην υπερβαίνει το 20%.

Είπε, επίσης, ότι ο κ. Χριστοδούλου με επιστολή του προς τον Βγενόπουλο τον ενημέρωνε ότι διερευνούσε ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι υπήρξε προσυνεννόηση μεταξύ της Marfin και της Tusca Fund σε σχέση με την εξαγορά των μετοχών της HSBC. Σε απαντητική επιστολή του ο Βγενόπουλος απέρριπτε την καταγγελία αυτή, ανέφερε ο μάρτυρας.

Ανέφερε ακόμη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών με επιστολή του προς τον κ. Χριστοδούλου τον ενημέρωνε σχετικά με καταγγελία περί εμπλοκής του Βγενόπουλου και της Marfin σε σκάνδαλο με τραπεζικές πυραμίδες. «Δεν θεωρήσαμε την καταγγελία σοβαρή γι’ αυτό και δεν προχωρήσαμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια», ανέφερε ο μάρτυρας σε μια εκ των καταθέσεων του.

Ο κ. Πουλλής είπε ότι είχε ενημερωθεί από τον κ. Χριστοδούλου και τον κ. Σταυρινάκης ότι ο κ. Βγενόπουλος πίεζε προκειμένου να επισπευσθεί η εξέταση της αίτησης της Marfin Financial Group Holdings S.A., (εταιρεία η οποία ανήκε στον όμιλο εταιρειών του Ανδρέα Βγενόπουλου) για απόκτηση 9,98% του μετοχικού Κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας με πρόθεση απόκτησης πέραν του 10% (μέχρι και του 20%) μέχρι την 31/12/2006.

Ο μάρτυρας είπε ότι κ. Χριστοδούλου του είχε αναθέσει να εξετάσει τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ του Ανδρέα Βγενόπουλου και Κίκη Λαζαρίδη και να υποβάλει σχετική έκθεση.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο μάρτυρας στους ανακριτές, κ. Λαζαρίδης υποστήριζε ότι ο Ανδρέας Βγενόπουλος προσπάθησε να τον δωροδοκήσει για να πάρει η εταιρεία του τις μετοχές της HSBC που είχε στη Λαϊκή Τράπεζα, κάνοντας επίσης λόγο για χρηματισμό δημοσιογράφων από τον Βγενόπουλο.

Όπως είπε, ο Βγενόπόυλος υποστήριζε, από την πλευρά του, ότι ο Κίκης Λαζαρίδης «αρμέγει» τη Λαϊκή. Για σκοπούς της έρευνας, είπε, είχε καλέσει και τους στο γραφείο του. Ανέφερε ότι από την έρευνα δεν στοιχειοθετήθηκαν οι ισχυρισμοί και οι αλληλοκατηγορίες Βγενόπουλου και Λαζαρίδη.

Υποστήριξε επίσης ότι ο κ. Χριστοδούλου ενέκρινε τον διορισμό του Ανδρέα Βγενόπουλου ως Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου Λαϊκής- με την υπογραφή και του ιδίου- προτού ολοκληρωθεί η έρευνα για τις αλληλοκατηγορίες Βγενόπουλου – Λαζαρίδη και προτού ο κ. Λαζαρίδης προσέλθει στη Κεντρική για να δώσει προσωπική συνέντευξη αναφορικά με τους ισχυρισμούς του.

Όπως είπε ο μάρτυρας, αν προέκυπτε κάτι εναντίον του Βγενόπουλου θα μπορούσε η Κεντρική Τράπεζα να αναιρέσει την έγκριση του διορισμού.

Είπε ότι εκ των υστέρων, θεωρεί ότι ο κ. Χριστοδούλου έπρεπε να περιμένει να καταθέσει ο κ. Λαζαρίδης και να ολοκληρωθεί η έρευνα προτού εγκρίνει τον διορισμό Βγενόπουλου.

Ερωτηθείς από τους ανακριτές της υπόθεσης αν η έγκριση του διορισμού του κ. Βγενόπουλου προκαταλάβανε το αποτέλεσμα της έρευνας, ο μάρτυρας είπε ότι «δεν μπορώ να είμαι απόλυτος. Μπορεί ο Λαζαρίδης να επηρεάστηκε και να μην κατάθεσε όλα τα στοιχεία που είχε. Γνωρίζω ότι αρνήθηκε να μας δώσει στοιχεία όπως είναι η λίστα των δημοσιογράφων, την οποία θα κατέθετε μόνο αν του το ζητούσε το δικαστήριο».

Ο μάρτυρας απάντησε καταφατικά σε ερώτηση των ανακριτών αν ο Λαζαρίδης είχε ενεργό ρόλο στην αγοραπωλησία του μεριδίου της HSBC στη Λαϊκή.

Ερωτηθείς σχετικά με τον κ. Χριστοδούλου, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι «όλα ήθελε να περνούν από το χέρι του και για όλα ήθελε να δίνει αυτός τις εγκρίσεις».

«Ήταν πολύ οξύθυμο άτομο και με τον τρόπο του δημιουργούσε ένα περιβάλλον φοβίας προς τους υφισταμένους του και έτσι μπορούσε να διοχετεύσει έμμεσα και συγκεκαλυμμένα τις απόψεις του και να επηρεάσει τους υφισταμένους του», ισχυρίστηκε ο μάρτυρας.

Είπε επίσης ότι οποιαδήποτε οδηγία λάμβανε από τον Διοικητή την εκλάμβανε ως καλοπροαίρετη και καλή τη πίστει και ότι δεν υπήρχε δόλος. «Πίστευα ότι ήταν ένας έντιμος και έμπειρος κρατικός αξιωματούχος ο οποίος είχε υπηρετήσει σε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις και ότι πάντοτε είχε κατά νου το συμφέρον της Κεντρικής Τράπεζας και της χώρας», ανέφερε.

Γι’ αυτούς τους λόγους, είπε, δεν αμφισβητούσε τις οδηγίες και τις αποφάσεις του ανεξάρτητα, αν κάποιες φορές διαφωνούσε με αυτές.

Για τη σχέση του Χριστόδουλου Χριστοδούλου με το Κίκη Λαζαρίδη, ο μάρτυρας είπε ότι η εντύπωση που είχε ήταν ότι η σχέση του με τον Λαζαρίδη δεν ήταν καλή και είχε αρνητική προδιάθεση απέναντι του γιατί ο Διοικητής θεωρούσε τον Λαζαρίδη υπεύθυνο για την απόφαση της HSBC να πουλήσει το μερίδιο που κατείχε στη Λαϊκή.

Κατά την αυριανή δικάσιμο θα πραγματοποιηθεί η αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Έπειτα από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ