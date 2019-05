Ο Σταυρινάκης ο επόμενος μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση Focus

Ο πρώην Υποδιοικητής και Ανώτερος Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Σπύρος Σταυρινάκης θα είναι ο επόμενος μάρτυρας κατηγορίας που θα καταθέσει στην ποινική υπόθεση για την κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής παρουσίασε δύο νέους μάρτυρες κατηγορίας.

Πρώτος κατέθεσε ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Ανδρέας Λαμπριανού, ο οποίος έλαβε ανακριτικές καταθέσεις από τους Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Ανδρέα Κιζουρίδη και Αθηνά Χριστοδούλου.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε επιστολή του δικηγόρου της Αθηνάς Χριστοδούλου προς τους τότε Αρχηγό Αστυνομίας και Γενικό Εισαγγελέα, με την οποία διαμαρτυρόταν για τη διαρροή στην εφημερίδα «Πολίτης» της κατάθεσης που έδωσε η πελάτιδα του στους ανακριτές της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος της κ. Χριστοδούλου έκανε λόγο στην επιστολή του για επιλεκτική διοχέτευση από τις διωκτικές αρχές του ανακριτικού έργου προς την εν λόγω εφημερίδα και για διαπόμπευση και δημιουργία προκατάληψης σε βάρος της κατηγορούμενης σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεσης. Ζητούσε ταυτόχρονα τη διερεύνηση της καταγγελίας αυτής.

Ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης σε απαντητική του επιστολή αποδοκίμαζε την ενέργεια αυτή, χαρακτηρίζοντας την ως απαράδεκτη, και ξεκαθάριζε ότι δεν υιοθετούσε τα δημοσιεύματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Υπερασπιζόταν ταυτόχρονα τους τρεις ανακριτές που έλαβαν κατάθεση από την κ.. Χριστοδούλου, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο τους.

Ακολούθως κατέθεσε ο λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Ανδρέας Λούτσιος, ο οποίος είχε εργαστεί στην Υπηρεσία Πληροφορικής και στο Τμήμα Εποπτείας της Τράπεζας κατά την επίδικη περίοδο.

Ο μάρτυρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στις αρμοδιότητες του ήταν ο έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλονταν από τις τράπεζες και αφορούσαν τους διορισμούς των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων των τραπεζών.

Διευκρίνισε ότι δεν ήταν στις αρμοδιότητες του ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσώπων αυτών αλλά ο έλεγχος αν είχαν προηγούμενες ποινικές καταδίκες ή αν εκκρεμούσαν εναντίον τους ποινικές υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων.

Ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο επόμενος μάρτυρας που θα κληθεί να καταθέσει θα είναι ο πρώην Υποδιοικητής και Ανώτερος Διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας Σπύρος Σταυρινάκης.

Ο Πρόεδρος του Μόνιμου Κακουργιοδικείο Λευκωσίας Λεωνίδας Καλογήρου εξέφρασε για άλλη μια φορά την ανησυχία του δικαστηρίου για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση της υπόθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος ο οποίος δεν αξιοποιείται κατάλληλα.

Επειτα από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ