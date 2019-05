Τον Σεπτέμβριο απαντά η υπεράσπιση στην 1η ποινική υπόθεση ΣΚΤ

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο κλήθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας να απαντήσει στο κατηγορητήριο η υπεράσπιση στην 1η ποινική υπόθεση, που αφορά στον Συνεργατισμό και συγκεκριμένα σε δάνεια τα οποία δόθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δέκα συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, η υπεράσπιση ζήτησε από τον Πρόεδρο του Μόνιμου Κακουργιοδικείου όπως της δοθεί χρόνος για περαιτέρω μελέτη του μαρτυρικού υλικού, με την Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσωπεί στην υπόθεση η δικηγόρος της Δημοκρατίας Πωλίνα Ευθυβούλου, να μην φέρει ένσταση.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Χάρης Πογιατζής, όρισε την υπόθεση για απάντηση στο κατηγορητήριο στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019, στις 09:00.

Όπως ανέφερε ο δικαστής, στις 20/09/2019 η ακρόαση θα γίνει ενώπιον της νέας σύνθεσης του Κακουργιοδικείου, η οποία αναλαμβάνει στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα είχε ανασταλεί η πρώτη υπόθεση και καταχωρήθηκε νέα, με την προσθήκη νέων κατηγοριών και ενός ακόμη νομικού προσώπου ως κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά την ολοκλήρωση κύκλου ανακρίσεων, που αφορούσε στη διερεύνηση τεσσάρων μεγάλων δανείων με εμπλεκόμενους τους κατηγορούμενους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτη, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd, η οποία αποτελεί και τηn νέα προσθήκη του κατηγορητηρίου.

Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα δεν έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες εναντίον των κατηγορουμένων, λόγω κάποιων ζητημάτων που ήγειρε η υπεράσπιση, σε σχέση με το κατηγορητήριο της υπόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

