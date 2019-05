Κατάθεση λογιστή: Δεν γνώριζε για €1 εκ. προς A.C. Christodoulou

Ο λογιστής/ελεγκτής της A.C. Christodoulou Consultants Ltd Χρίστος Κτωρίδης δήλωσε σήμερα ότι δεν γνώριζε για τη συναλλαγή μεταξύ της A.C. Christodoulou Consultants Ltd και της Focus Maritime Corp ύψους €1 εκ., κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου για το έτος 2007.

Καταθέτοντας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας ως μάρτυρας κατηγορίας, ο κ. Κτωρίδης είπε ότι είναι ένας εκ των μετόχων του λογιστικού/ελεγκτικού γραφείου C.A. Ktorides Ltd, στη Λευκωσία, το οποίο συνεργάζεται με την εταιρεία A.C. Christodoulou Consultants Ltd από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.

Διαβάζοντας την κατάθεση του που έδωσε στους ανακριτές της υπόθεσης στις 17/9/2013, ο κ. Κτωρίδης ανέφερε ότι η εγγραφή της εταιρείας έγινε από το γραφείο του και συγκεκριμένα μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών C.A.K. Consultants Ltd, στην οποία τελικός μέτοχος είναι ο γιος του, Νικόλας Κτωρίδης.

Είπε ότι κατά την εγγραφή της εταιρείας, μοναδικός διευθυντής, μέτοχος και γραμματέας ήταν η Αθηνά Χριστοδούλου, θυγατέρα του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου. Η θέση του κ. Χριστοδούλου στην πιο πάνω εταιρεία, όπως είπε, ήταν ως υπεύθυνος Γραφείου, ο οποίος διεξήγαγε τις περισσότερες εργασίες της εταιρείας. Ανέφερε ότι η εταιρεία από την ημερομηνία σύστασης της μέχρι το μέσο του 2007 περίπου ήταν αδρανής.

Για την ετοιμασία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, είπε ότι επικοινωνούσε ο ίδιος προσωπικά ή επισκεπτόταν τον κ. Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι «τις οικονομικές καταστάσεις τις συζητούσε με τον κ. Χριστοδούλου και απλά η κ. Αθηνά Χριστοδούλου τις υπόγραφε αφού ενημερωνόταν από εμένα». Ανέφερε, επίσης, ότι την 1/2/2010 ο κ. Χριστοδούλου αντικατέστησε την Αθηνά Χριστοδούλου ως Διευθυντής και κυρίως μέτοχος της εταιρείας.

Αναφορικά με τη συναλλαγή/συμφωνία που προέβηκε η εταιρεία A.C. Christodoulou Consultants Ltd με την εταιρεία Focus Maritime Corp κατά το έτος 2007, ο μάρτυρας ανέφερε στην κατάθεση του ότι «δεν είχα γνώση τέτοιας συναλλαγής όταν ετοιμάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2007 και υπογράφηκαν στις 28/2/2008 από την κυρία Αθηνά Χριστοδούλου».

Όπως ανέφερε «κατά ή περί το καλοκαίρι του 2008, ο κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου μου ανέφερε σε μια συνάντηση μας για μια συναλλαγή €1 εκ. που πραγματοποίησε η A.C. Christodoulou Consultants Ltd «χωρίς να μου δώσει οποιαδήποτε περισσότερα στοιχεία».

«Εγώ αμέσως ανέφερα στον κ. Χριστοδούλου ότι εάν πράγματι πραγματοποίησε τέτοια συναλλαγή η εταιρεία, πρέπει να δηλωθεί στα λογιστικά βιβλία και εάν υπάρχουν πράγματι τέτοια στοιχεία, να μου τα δώσει για να τροποποιήσω τις οικονομικές καταστάσεις,. Ζήτησα επίσης στοιχεία της τράπεζας για να απευθυνθώ σε αυτή για επιβεβαίωση τραπεζικών υπολοίπων στο όνομα της εταιρείας, όπως κάνουμε πάντοτε για όλες τις εταιρείες».

Ο μάρτυρας αναφέρει στην κατάθεση του ότι «δεν μου δόθηκαν οποιαδήποτε στοιχεία από τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος μου ανέφερε να περιμένω λίγο καιρό για να κοιτάξει το θέμα και θα με ενημέρωνε. Κατά τον πιο πάνω χρόνο, αντιλήφθηκα ότι τον απασχολούσε πώς θα επένδυε το ποσό του €1 εκ.».

Όπως είπε, «το θέμα του €1 εκ. συζητήθηκε ξανά με τον κ. Χριστοδούλου περί το τέλος του 2009 όταν τον ρώτησα πάλι αν έχει πράγματι στοιχεία να μου δώσει για τη συναλλαγή και μου ανέφερε να περιμένω καθότι υπάρχουν κάποια οικογενειακά προβλήματα».

Ανέφερε ότι περί τον Μάρτιο του 2013, ο κ. Χριστοδούλου του έδωσε τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών της Marfin Egnatia Bank στην Ελλάδα στην οποία κατατέθηκε το €1 εκ. στις 27/7/2007.

Ο κ. Κτωρίδης αναφέρει στην κατάθεση του ότι παρέδωσε στους ανακριτές της υπόθεσης τη σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ημερομηνίας 13/7/2007, μεταξύ της A.C. Christodoulou Consultants Ltd και της Focus Maritime Corp, με βάση την οποία η εταιρεία του κ. Χριστοδούλου εισέπραξε το €1 εκ. στις 27/7/2007, καθώς επίσης και την απόδειξη είσπραξης που εκδόθηκε από την εν λόγω εταιρεία προς την Focus. Ανέφερε ότι τα πιο πάνω έγγραφα «μου δόθηκαν από τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου περί τον Ιούλιο του 2013, αφού τα ζήτησα εγώ».

Ο κ. Κτωρίδης αναφέρει στην κατάθεση του ότι «σύμφωνα με τον κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου ο λόγος που δεν δήλωσε κοντά μου την είσπραξη του €1 εκ. ήταν γιατί νόμιζε ότι οι φόροι είχαν πληρωθεί σε αυτό το ποσό και μάλιστα ήταν έντονος όταν τον πληροφόρησα ότι η εταιρεία έπρεπε να πληρώσει φόρο για την πιο πάνω συναλλαγή. Εξ όσων μου ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου του είπε η κόρη του ότι είχε πληρωθεί ο φόρος. Εγώ του είπα ότι αν γινόταν τέτοια πληρωμή φόρου θα έπρεπε να το γνωρίζω ως λογιστής της εταιρείας».

Στη σημερινή διαδικασία κατέθεσαν επίσης η λογίστρια του λογιστικού/ελεγκτικού γραφείου C.A. Ktorides Ltd Βαρβάβα Πέτρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ασφαλιστικής εταιρείας Liberty Life Ζένιος Δημητρίου, ο οποίος είχε επιδείξει αρχικά ενδιαφέρον για να αγοράσει τα δύο οικόπεδα από τον Ανδρέα Κιζουρίδη.

Μετά από τη διακοπή της ποινικής δίωξης εναντίον του Ανδρέα Κιζουρίδη, κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ