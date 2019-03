Μάθε τα νέα εστιατόρια που έρχονται στο Mall of Cyprus

Στην τελική ευθεία βρίσκεται αυτή την περίοδο η ολοκλήρωση της επέκτασης του The Mall of Cyprus h η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν το τέλος Μαρτίου ενώ η δεύτερη φάση λίγο πριν την αρχή του καλοκαιριού του 2019.

Το Check In Cyprus σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Κύπρο Χατζηστυλλή, Γενικό Διευθυντή του The Mall of Cyprus επιβεβαίωσε το γεγονός της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας στα τέλη του Μάρτη.

