Τρ. Κύπρου: O Τάκης Αράπογλου για Πρόεδρος του ΔΣ

Σε ανακοίνωση της η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι, «τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») (τα «Συμβούλια») στις αντίστοιχες συνεδρίες τους σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2019, διόρισαν τον κο Ευστράτιο-Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως μέλος στο καθένα από αυτά».

Προστίθεται, ότι ο διορισμός (και για τα δύο Συμβούλια) τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»). Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2019, τα Συμβούλια προτίθενται, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία ως αυτή προνοείται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, να θεωρήσουν τον κο Αράπογλου ως υποψήφιο για τη διαδοχή του Δρ Josef Ackermann, για τη θέση του Προέδρου. Σε περίπτωση επιλογής του, ο κος Αράπογλου θα αναλάβει καθήκοντα μετά την έγκριση του διορισμού του από την ΕΚΤ.

Πηγές από την Τράπεζα, ανέφεραν στο SigmaLive ότι ο κ. Αράπογλου, «είναι ο μόνος ελληνόφωνος που μπορεί να γεμίσει επάξια την καρέκλα του κ. Ackermann»

Η Τράπεζα Κύπρου στην ανακοίνωση της παραθέτει και το βιογραφικό σημείωμα του κ. Αράπογλου:

Ο κος Αράπογλου είναι χρηματοοικονομικός εμπειρογνώμονας και σύμβουλος αναγνωρισμένου κύρους. Είναι Έλληνας υπήκοος με εκτενή πείρα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και στην επιχειρηματική, εμπορική και επενδυτική τραπεζική στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Συγκρότημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank και κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στις Citibank και Chase Manhattan στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην American Express στην Ελλάδα. Σήμερα, ο κος Αράπογλου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διεθνούς τσιμεντοβιομηχανίας Titan Cement, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως και της ναυτιλιακής εταιρείας Tsakos Energy Navigation, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο κος Αράπογλου κατέχει πτυχίο MSc Finance and Management από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, BSc Naval Architecture and Ocean Engineering από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και BA Mathematics and Physics από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στις ίδιες συνεδρίες τα Συμβούλια διόρισαν τον κο Ιωάννη Ζωγραφάκη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο) ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο.