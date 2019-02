ΙΠΕ: Ακροάσεις κυπριακών προτάσεων για κέντρα αριστείας

Στο στάδιο των «ακροάσεων» (hearings), έχουν προχωρήσει εννέα κυπριακές προτάσεις από τις 10 που υποβλήθηκαν, σε σύνολο 43 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με στόχο την δημιουργία κέντρων αριστείας σε έρευνα και καινοτομία στις χώρες της ΕΕ με μικρότερη ένταση σε τέτοιες δραστηριότητες, ανακοινώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).

«Οι προτάσεις οι οποίες θα επιλεγούν για χρηματοδότηση από την ΕΕ θα λάβουν μέχρι €15 εκατ. σε ορίζοντα επταετίας. Επιπρόσθετα, θα χρηματοδοτηθούν με άλλα €15 εκατ. από την κυπριακή Κυβέρνηση μέσω της ΓΔ ΕΠΣΑ, σε περίοδο δεκαπενταετίας. Συνολικά, αναμένεται να εγκριθούν για χρηματοδότηση 14-15 προτάσεις συνολικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Βασίλης Τσάκαλος, ανέφερε ότι κάθε νέο Κέντρο Αριστείας συνοδεύεται από την δημιουργία δεκάδων ή και εκατοντάδων νέων θέσεων απασχόλησης. Η χρηματοδότηση, είπε, «θα συμβάλει επίσης στην γενικότερη αναβάθμιση της ικανότητας της Κύπρου για απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ και θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως περιφερειακό κέντρο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».



Αναφέρεται επίσης ότι το ΙΠΕ διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση με θέμα «H Εμπειρία των Υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας» με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των συντονιστών των προτάσεων που έχουν κληθεί για τη διαδικασία των «ακροάσεων» στις Βρυξέλλες.

Στη συνάντηση φιλοξενήθηκαν οι Καθηγητές Μ. Πολυκάρπου του κέντρου KIOS – Research and Innovation Center of Excellence και Γιώργος Χρυσάνθου του κέντρου RISE-Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technolοgieς, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τις εμπειρίες τους από την επιτυχή συμμετοχή τους στην πρώτη Πρόσκληση της Δράσης.

Τα δύο κέντρα εγκρίθηκαν, το 2016, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, καταλήγει η ανακοίνωση του ΙΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ