Με την αντεξέταση του Πογιατζή συνεχίστηκε η εκδίκαση της Focus

Με την αντεξέταση από την υπεράσπιση του μάρτυρα κατηγορίας, Λοχία του ΤΑΕ Λευκωσίας Μόδεστου Πογιατζή, συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

H αντεξέταση του κ. Πογιατζή, ο οποίος ήταν μέλος της ανακριτικής ομάδας που διερεύνησε την υπόθεση , θα ολοκληρωθεί κατά την αυριανή δικάσιμο και ακολούθως η Κατηγορούσα Αρχή θα παρουσιάσει νέους μάρτυρες κατηγορίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε χθες και την 3η ένσταση που ήγειρε η υπεράσπιση του Μιχάλη Ζολώτα και του Μιχάλη Φόλε για κατ’ ισχυρισμό παραβίαση του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας σε σχέση με τεκμήρια που επιχείρησε να καταθέσει στο δικαστήριο η Κατηγορούσα Αρχή.

Η υπεράσπιση ήγειρε μέχρι σήμερα πέντε συνολικά προδικαστικές ενστάσεις που αφορούσαν τα τεκμήρια της υπόθεσης, οι τέσσερις εκ των οποίων εξετάστηκαν στο πλαίσιο δίκης εντός δίκης. Όλες απορρίφθηκαν με ενδιάμεσες αποφάσεις του δικαστηρίου.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ