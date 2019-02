Ραγδαία η προσέλκυση εταιρειών από την λειτουργία Υφ. Ναυτιλίας

Σημαντική αύξηση των εταιρειών που επιλέγουν την Κύπρο για να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ναυτιλίας καταγράφεται μετά τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πριν από ένα χρόνο, δηλώνει η Υφυπουργός Νατάσα Πηλείδου, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για το μέλλον της κυπριακής ναυτιλίας.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διοργάνωσε το απόγευμα, στη Λεμεσό, δεξίωση για πλοιοκτήτες και εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιριών, κατά τη διάρκεια της οποίας η Νατάσα Πηλείδου προχώρησε σε μια ανασκόπηση των όσων έχουν γίνει στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Υφυπουργείου αλλά και των στόχων που έχουν τεθεί για ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κυπριακής ναυτιλίας.

Σε δηλώσεις της, η κ.Πηλείδου είπε πως «ως Υφυπουργείο Ναυτιλίας εργαζόμαστε με ένα στοχοπροσηλωμένο πλάνο το οποίο βασίζεται σε στρατηγική, η οποία είχε διαμορφωθεί από διεθνή οίκο, αλλά και με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και της εμπειρίας του δημόσιου τομέα».

«Πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ καλά με τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, τόσο όσον αφορά στην προβολή και αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου και όσον αφορά στην αύξηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο», είπε.

Συγκεκριμένα, υπέδειξε, από της ιδρύσεως του Υφυπουργείου καταγράφεται ραγδαία αύξηση των εταιρειών, οι οποίες από 168 πέρσι, έχουν φέτος ξεπεράσει τις 203 εταιρείες εντός του φορολογικού συστήματος, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες που δεν εντάσσονται στο φορολογικό μας σύστημα.

Πρόσθεσε δε ότι, το 3% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου, περίπου 9 χιλιάδες άτομα, εργοδοτούνται πλέον στην ναυτιλιακή μας βιομηχανία ενώ σημείωσε ότι μέσα στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου βρίσκεται το θέμα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, «οι διεθνείς σχέσεις και η διαπραγματευτική φωνή που έχουμε στη διαμόρφωση των διεθνών πολιτικών και μέτρων για τη ναυτιλία, που διασφαλίζουν και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου μακροπρόθεσμα ως ναυτιλιακού κέντρου».

Απόψε, συνέχισε, η κ.Πηλείδου, θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες αυτές τις εταιρείες που βρίσκονται εδώ στην Κύπρο και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο Υφυπουργείο και στην Κύπρο.

Τους διαβεβαιώνουμε, τόνισε, ότι κάνουμε τα πάντα για ν` αναβαθμίσουμε την Κύπρο ως ναυτιλιακό προορισμό, τόσο για να έχουν εκείνοι ευκολία στο επιχειρείν και στη δραστηριότητα τους στο νησί, αλλά και για να μπορέσουν να δουν όλο και περισσότερους συνεργάτες τους να έρχονται και να δραστηριοποιούνται εδώ.

Ερωτηθείσα γύρω από το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ελλάδα, η Υφυπουργός Ναυτιλίας είπε πως το θέμα έχει λάβει το πράσινο φως από το Υφυπουργείο, έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι εντολής για την προσφορά, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των πιθανών αναδόχων, ώστε να ξεκινήσει η απαιτούμενη μελέτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Cyprus: The Shipping Star of the Mediterranean», που προκήρυξε το Υφυπουργείο σε συνεργασία με το Cyprus Marine Club και τη στήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, ενώ απονεμήθηκαν βραβεία στις φωτογραφίες που διακρίθηκαν.

ΚΥΠΕ