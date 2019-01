Νέα ένσταση από Ζολώτα και Φόλε για τα τεκμήρια της Focus

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Focus, ήγειραν σήμερα νέα ένσταση στην κατάθεση τεκμηρίων στο δικαστήριο από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής.

Η νέα ένσταση αφορά αυτή τη φορά emails που απέστειλαν οι Ζολώτας και Φόλε στην Μαρφίν και τα οποία λήφθηκαν από τους σκληρούς δίσκους της τράπεζας που βρίσκονταν στην κατοχή του διαχειριστή και είχαν παραδοθεί στις ανακριτικές αρχές.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων υποστηρίζει για άλλη μια φορά ότι τα εν λόγω emails παραβιάζουν το δικαίωμα του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας και δεν θα πρέπει να επιτραπεί η κατάθεσή τους στο δικαστήριο. Θέση με την οποία διαφωνεί η Κατηγορούσα Αρχή.



Το δικαστήριο όρισε την ερχόμενη Τρίτη, 29 του μηνός στις 9 το πρωί, για τις τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών επί της νέας ένστασης της υπεράσπισης, η οποία θα εξεταστεί κατά την κυρίως δίκη.

Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί τέσσερις συνολικά δίκες εντός δίκης μετά από ενστάσεις της υπεράσπισης για τα τεκμήρια της υπόθεσης.

Μόλις χθες το δικαστήριο εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση στο πλαίσιο της 4ης δίκης εντός δίκης, με την οποία απέρριψε ένσταση των συνηγόρων υπεράσπισης του Ζολώτα και Φόλε στην κατάθεση συγκεκριμένων emails των δύο κατηγορουμένων με το επιχείρημα ότι παραβιάζουν το δικαίωμα του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας.

Τα εν λόγω emails περιλαμβάνονται στο τεκμήριο 31 και συγκεκριμένα σε ένα σκληρό δίσκο που περιέχει δεκάδες χιλιάδες αρχεία και ο οποίος παραλήφθηκε από το σπίτι του Μιχάλη Ζολώτα, καθώς και από τα γραφεία της εταιρείας του στην Ελλάδα, στα πλαίσια δικαστικής συνδρομής των ελληνικών Αρχών.

Το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι η υπό ένσταση αλληλογραφία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής/εμπιστευτικής επικοινωνίας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή ανταλλάχθηκε στα πλαίσια των εργασιών (επαγγελματικών δραστηριοτήτων) των Εταιρειών του κ. Ζολώτα και δεν μπορεί να έχει τον χαρακτήρα ιδιωτικής επικοινωνίας, ώστε να εγείρεται ζήτημα παραβίασης του απορρήτου της.

Στις δύο πρώτες δίκες εντός δίκης που διεξήχθησαν, το δικαστήριο εξέτασε ενστάσεις της υπεράσπισης με τις οποίες αμφισβητούσε τη διαδικασία παραλαβής συγκεκριμένων τεκμηρίων από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές, ενώ η 3η δίκη εντός δίκης εξέτασε ένσταση που αφορούσε και πάλι το απόρρητο της επικοινωνίας σε σχέση με συγκεκριμένα τεκμήρια της υπόθεσης. Όλες οι ενστάσεις είχαν απορριφθεί.



Η υπόθεση αφορά στην κατ’ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγός της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε, ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν, επίσης, ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοσή του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ