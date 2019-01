Υπόθεση Συνεργατισμού: Τέθηκε θέμα διαχωρισμού κατηγορητηρίου

Οι κατηγορούμενοι στην ποινική υπόθεση, που αφορά στον Συνεργατισμό, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, στις κατηγορίες εναντίον τους με βάση το νέο κατηγορητήριο της υπόθεσης.

Στη σημερινή δικάσιμο, τέθηκε θέμα από τους συνηγόρους για διαχωρισμό κατηγορητηριου. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση επ' αυτού για τις 19/2.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 10 συνολικά πρόσωπα, επτά φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατηγορούσα Αρχή είχε αποσύρει το παλιό κατηγορητήριο και καταχώρησε νέο με την προσθήκη νέων κατηγοριών και ενός ακόμη νομικού προσώπου ως κατηγορούμενο στην υπόθεση.

Το ύψος των τεσσάρων δανείων, των οποίων η πρόσφατη διερεύνηση οδήγησε στο νέο κατηγορητήριο της υπόθεσης, ανέρχεται στα δύο περίπου εκατομμύρια ευρώ.