Απορρίφθηκαν προσφυγές Χριστοδούλου, Ζολώτα και Φόλε στο Ανώτατο

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε έφεση που καταχώρησε ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και η εταιρεία του Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Focus, κατά ενδιάμεσων αποφάσεων που εξέδωσε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας που εκδικάζει την υπόθεση.

Το Κακουργιοδικείο με δύο αποφάσεις του απέρριψε ενστάσεις που ήγειρε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων περί κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι πελάτες του είχαν καταδικαστεί σε άλλη ποινική υπόθεση βάσει των ίδιων ή άρρηκτα συνδεδεμένων γεγονότων.

Ο Χριστοδούλου είχε καταδικαστεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε πέντε μήνες φυλάκιση μετά από παραδοχή του σε έξι κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα φορολογικής φύσεως. Συγκεκριμένα, ο κ. Χριστοδούλου απέφυγε να δηλώσει, επί σειρά ετών, στον Φόρο Εισοδήματος, ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ που έλαβε η εταιρεία του από τη Focus Maritime Corp. Το Δικαστήριο επέβαλε, επίσης, και στην εταιρεία του χρηματική ποινή ύψους 13.500 χιλιάδες ευρώ.

Ακολούθως, ο Χριστοδούλου και η εταιρεία του βρέθηκαν και πάλι κατηγορούμενοι, αυτή τη φορά ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας σε δεύτερη ποινική υπόθεση που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων είχαν καταχωρήσει δύο αιτήσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι οποίες απορρίφθηκαν, με τις οποίες αξίωναν την παραχώρηση άδειας προς προώθηση αίτησης για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari, με απώτερο σκοπό την ακύρωση των ενδιάμεσων αποφάσεων του Κακουργιοδικείου. Η δεύτερη αίτηση καταχωρήθηκε στο Ανώτατο μετά την τροποποίηση του κατηγορητηρίου της υπόθεσης.

Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση στο Ανώτατο κατά της κρίσης του πρωτόδικου Δικαστηρίου, η οποία επίσης απορρίφθηκε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό πενταμελή σύνθεση, στην ομόφωνη απόφαση του χαρακτηρίζει ορθή την προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι «το υπό εξέταση ζήτημα της ειδικής απάντησης του άρθρου 69(1)(β) είχε κριθεί με την αρχική ενδιάμεση απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου», σημειώνοντας ότι «η τροποποίηση του κατηγορητηρίου που ακολούθησε, δεν είχε οποιαδήποτε επίδραση, ούτε και μετέβαλε τη νομική διάσταση και τα επίδικα γεγονότα».

Συνεπώς, αναφέρει το Ανώτατο, « η έγερση πανομοιότυπων ζητημάτων μετά την τροποποίηση του κατηγορητηρίου, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει νομικά την προσφυγή και πάλιν στο Ανώτατο Δικαστήριο προς αναζήτηση θεραπείας προνομιακής μορφής. Τέτοια συμπεριφορά συνιστά, ουσιαστικά, καταχρηστική προσπάθεια παράκαμψης, μέσω παροχής δεύτερης ευκαιρίας, της προηγηθείσας απόρριψης από το Ανώτατο Δικαστήριο […] ταυτόσημης μονομερούς αίτησης προς παραχώρηση άδειας με σκοπό την προώθηση αίτησης για έκδοση εντάλματος Certiorari…».

Οι πέντε δικαστές του Ανωτάτου επισημαίνουν επίσης ότι η ουσία των λόγων έφεσης που προωθήθηκαν από την υπεράσπιση «αντιστρατεύεται τις βασικές αρχές και παραμέτρους επίκλησης της προνομιακής εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου», σημειώνοντας ότι «η παροχή άδειας προς καταχώρηση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari προϋποθέτει αποκάλυψη, εκ πρώτης όψεως, συζητήσιμης υπόθεσης και εντοπισμό υπέρβασης ή έλλειψης δικαιοδοσίας, νομικό σφάλμα εμφανές στο πρακτικό, προκατάληψη ή συμφέρον από τα πρόσωπα που λαμβάνουν την απόφαση, δόλο ή ψευδορκία στη λήψη απόφασης ή παραβίαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης».

Υπό το φως όλων των δεδομένων, το Δικαστήριο σημειώνει ότι «δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η προσβαλλόμενη προσέγγιση του Κακουργιοδικείου ενέπιπτε στα όρια και μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο θεραπείας προνομιακής υφής», απορρίπτοντας την έφεση.

Η υπόθεση της Focus συνεχίζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου με την έγερση ενστάσεων από την υπεράσπιση αναφορικά με τα τεκμήρια της υπόθεσης για την εξέταση των οποίων το δικαστήριο διέταξε μέχρι σήμερα τη διεξαγωγή τρεις δίκες εντός δίκης.

Το Δικαστήριο θα αποφασίσει στις 8 Ιανουαρίου 2019 κατά πόσον θα διατάξει και 4η δίκη εντός δίκης για να εξετάσει τις νέες ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση του Μιχάλη Ζολώτα και του Μιχάλη Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, και αφορούν τον εξωτερικό σκληρό δίσκο που παραλήφθηκε από τις ελληνικές αρχές και περιέχει τα δικανικά αντίγραφα σκληρών δίσκων που εξασφαλίστηκαν μετά από έρευνα στα γραφεία της Focus Maritime Corp και στην οικία του Μιχάλη Ζολώτα στην Αθήνα.

Όλες οι προηγούμενες ενστάσεις που αφορούσαν στο απόρρητο της επικοινωνίας για κάποια τεκμήρια και στη διαδικασία παραλαβής συγκεκριμένων τεκμηρίων από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Απορρίφθηκε και αίτηση των Ζολώτα και Φόλε στο Ανώτατο

---------------------------------------------

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χθες και την αίτηση που καταχώρησαν ενώπιον του οι Ζολώτας και Φόλε ζητώντας άδεια για την καταχώρηση αίτησης για την έκδοση εντάλματος certiorari σε σχέση με την πρόσφατη ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου ημερομηνίας 7.12.2018.

Το Κακουργιοδικείο με την εν λόγω απόφαση του απέρριψε την ένταση που ήγειρε η υπεράσπιση κατηγορουμένων αναφορικά με το απόρρητο της επικοινωνίας σε σχέση με συγκεκριμένα τεκμήρια της υπόθεσης.

Την ένσταση ήγειραν οι συνήγοροι υπεράσπισης των Μιχάλη Ζολώτα, Μιχάλη Φόλε, Αθηνά Χριστοδούλου, Marfin Invesment Group (MIG) και Focus, υποστηρίζοντας ότι δέκα συνολικά έγγραφα λήφθηκαν από τους ανακριτές στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης κατά παράβαση του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας.

Το μονομελές Εφετείο σημειώνει στην απόφαση του ότι για την έκδοση ενός τέτοιου προνομιακού εντάλματος, ενεργοποίησης δηλαδή μιας εξαιρετικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς παροχή θεραπείας αυτής της μορφής.

«Εστω και αν καταδειχθεί εκ πρώτης όψεως συζητήσιμο ζήτημα, έτσι που να δικαιολογεί την παροχή άδειας, θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Στην υπό κρίση περίπτωση, υπαλλακτική θεραπεία υπάρχει, η έφεση κατά της τελικής απόφασης και αναλόγως βεβαίως του αποτελέσματος. Εφόσον λοιπόν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο, θα πρέπει, όπως η νομολογία επιτάσσει, να καταδειχθεί ότι συντρέχουν επαρκώς εξαιρετικές περιστάσεις, προκειμένου να είναι επιτρεπτή η παροχή άδειας προς καταχώρηση αίτησης για εξασφάλιση εντάλματος αυτής της μορφής».

«Είναι η κατάληξή μου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής της αιτούμενης άδειας. Ητοι, δεν καταδείχθηκε το προαπαιτούμενο της ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων», αναφέρει ο δικαστής του Ανωτάτου, απορρίπτοντας την αίτηση.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ