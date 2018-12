Focus: Απορρίφθηκε η ένσταση για το απόρρητο της επικοινωνίας

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα την ένταση που ήγειρε η υπεράσπιση κατηγορουμένων στην υπόθεση της Focus αναφορικά με το απόρρητο της επικοινωνίας σε σχέση με συγκεκριμένα τεκμήρια της υπόθεσης.

Την ένσταση ήγειραν οι συνήγοροι υπεράσπισης των Μιχάλη Ζολώτα, Μιχάλη Φόλε, Αθηνά Χριστοδούλου, Marfin Invesment Group (MIG) και Focus, υποστηρίζοντας ότι δέκα συνολικά έγγραφα λήφθηκαν από τους ανακριτές στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης κατά παράβαση του δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας.

Για την εξέταση της εν λόγω ένστασης το Κακουργιοδικείο είχε διατάξει την διεξαγωγή δίκης εντός δίκης.

Πρόκειται για την 3η, κατά σειρά, δίκη εντός δίκης που διέταξε το Δικαστήριο για εξέταση ενστάσεων της υπεράσπισης αναφορικά με τεκμήρια της υπόθεσης και την οποία κερδίζει η Κατηγορούσα Αρχή. Κατά τις δύο προηγούμενες διαδικασίες, το Δικαστήριο είχε απορρίψει τις ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση με τις οποίες αμφισβητούσε τη διαδικασία παραλαβής συγκεκριμένων τεκμηρίων από τις ελληνικές και βρετανικές αρχές.

Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε σήμερα ότι τα τεκμήρια με αριθμούς 1, 2, 7, 8, 9 και 10 δεν περιέχουν ιδιωτική επικοινωνία η οποία τυγχάνει προστασίας από τα άρθρα 15 και 17 του Συντάγματος, ενώ για τα τεκμήρια 3,4,5 και 6 αποφάσισε ότι οι κατηγορούμενοι δεν νομιμοποιούνται να εγείρουν ένσταση.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα τεκμήρια 1 και 2 αφορούν επιστολή και τηλεομοιότυπο, αντίστοιχα, που αποστάλθηκαν από λειτουργούς της Τράπεζας Εγνατία στους Κατηγορούμενους Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε.

Συγκεκριμένα, το Τεκμήριο 1, αναφέρεται σε πληρωμή από την Τράπεζα ποσού €1.000.000 για “Arrangement Fee”, στα πλαίσια κάποιας διευκόλυνσης (“overdraft facility”) που είχε παραχωρήσει η Τράπεζα προς την εταιρεία FOCUS. Το Τεκμήριο 2 αποτελεί εσωτερική επιστολή της ίδιας Τράπεζας (Εγνατία) που αποστάλθηκε από συγκεκριμένο λειτουργό προς τον κ. Φόλε, με οδηγίες ως προς τον τρόπο πληρωμής του ποσού (€1 εκ) προς την FOCUS.

Είναι φανερό, προστίθεται, «πως πρόκειται για επικοινωνία που αφορά τις εργασίες της Τράπεζας και δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής-εμπιστευτικής επικοινωνίας, ως ο όρος έχει ερμηνευθεί από την νομολογία».

Για τα τεκμήρια 7, 8, 9 και 10, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι πρόκειται για ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξε ο κ. Φόλε με τρίτο πρόσωπο (ΧΧΧ Fedorkiv) και αφορούν, σαφώς, εργασίες της Τράπεζας (Marfin Egnatia Bank). Πρόκειται δηλαδή, όπως αναφέρει η απόφαση, για επικοινωνία που αντάλλαξε ο κατηγορούμενος με τρίτο πρόσωπο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν εγείρεται ζήτημα παραβίασης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας του, όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα Τεκμήρια 3, 4, 5 και 6 αφορούν ηλεκτρονικά μηνύματα που ανταλλάγηκαν από τρίτα πρόσωπα που δεν είναι κατηγορούμενοι (ΧΧΧ Simonov, ΧΧΧ Fedorkiv και ΧΧΧ Μάγειρα) «και συνεπώς κρίνουμε ότι οι Κατηγορούμενοι δεν νομιμοποιούνται να εγείρουν ένσταση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται το απόρρητο της επικοινωνίας τους. Είναι τρίτα, ξένα πρόσωπα σε σχέση με την αλληλογραφία αυτή και ασχέτως των όποιων αναφορών σε εκείνους, δεν δύνανται να προβάλουν παραβίαση του δικού τους απορρήτου της επικοινωνίας».

Ο Εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, Αντρέας Αριστείδης, είχε χαρακτηρίσει ως καθοριστική την σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου για την παρά πέρα πορεία της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των προδικαστικών ενστάσεων, ενώ δεν έχει αρχίσει η εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλου Χριστοδούλου, με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της, Ανδρέας Κιζουρίδης, και ο Μιχάλης Φόλε, ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp., ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε την μη έκδοσή του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος απεβίωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ