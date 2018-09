Focus: Απορρίφθηκαν οι νέες ενστάσεις υπεράσπισης για τεκμήρια

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε σήμερα τις ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση της Marfin Investment Group (MIG), εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση Focus, αναφορικά με τα τεκμήρια της υπόθεσης που παραλήφθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την εξέταση των ενστάσεων, το Κακουργιοδικείο είχε διατάξει τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη δίκη εντός δίκης που διεξάγεται για εξέταση ενστάσεων της υπεράσπισης για τα τεκμήρια της υπόθεσης.

Η πρώτη δίκη εντός δίκης διεξήχθη για εξέταση των ενστάσεων που ήγειραν οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μιχάλη Ζολώτα και της MIG για τα τεκμήρια της υπόθεσης που παρελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο σκληρός δίσκος που αφορά στον κατηγορούμενο Μιχάλη Ζολώτα.

Το Κακουργιοδικείο, με απόφασή του στις 6/8, απέρριψε τις ενστάσεις και επέτρεψε την κατάθεση των τεκμηρίων στο δικαστήριο, σημειώνοντας ότι η Κατηγορούσα Αρχή είχε αποδείξει πέραν από κάθε λογική αμφιβολία ότι η παραλαβή όλων των υπό ένσταση τεκμηρίων έγινε νομότυπα, στη βάση των αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής.

Ακολούθησε η υποβολή ενστάσεων από τον συνήγορο της MIG για τα τεκμήρια που παρελήφθησαν από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες είχαν την ίδια τύχη με τις προηγούμενες ενστάσεις, αφού απορρίφθηκαν και αυτές από το Κακουργιοδικείο.

Το Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφασή του, απέρριψε και τους τέσσερις λόγους έφεσης που καταχώρησε η υπεράσπιση της MIG περί μη ύπαρξης συσχετισμού τεκμηρίων και αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, ανορθόδοξης διαδικασίας, παραβίασης του απορρήτου της αλληλογραφίας και άσχετης μαρτυρίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, όλα τα υπό ένσταση τεκμήρια απεστάλησαν στη βάση των τριών αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, ενώ όσον αφορά την ένσταση περί ανορθόδοξης διαδικασίας, το τριμελές Κακουργιοδικείο σημειώνει ότι «δεν βλέπουμε οτιδήποτε μεμπτό στη διαδικασία που ακολούθησαν οι αγγλικές Αρχές».

Σε ό,τι αφορά την ένσταση περί παραβίασης του απορρήτου της αλληλογραφίας, το δικαστήριο αναφέρει ότι «είναι παραδεκτό ότι για όλα τα επίδικα τεκμήρια τα οποία περιέχουν ιδιωτική επικοινωνία, έχει εξασφαλιστεί διάταγμα άρσης απορρήτου και πρόσβασης σε καταγεγραμμένο περιεχόμενο επικοινωνίας από κυπριακό δικαστήριο, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία, όχι όμως και από αγγλικό δικαστήριο».

Το δικαστήριο εκφράζει στην απόφασή του τη διαφωνία του με την εισήγηση της υπεράσπισης ότι η παράλειψη εξασφάλισης διατάγματος άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας από αγγλικό δικαστήριο καθιστά παράνομη τη λήψη της μαρτυρίας», προσθέτοντας ότι «η εμπλοκή των αγγλικών Αρχών στην υπόθεση περιοριζόταν στην εκτέλεση των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, με τη συλλογή του ζητηθέντος μαρτυρικού υλικού και την εν συνεχεία αποστολή του στις κυπριακές αρχές».

«Ακριβώς αυτό έπραξαν οι αγγλικές Αρχές και δεν ήταν αναγκαίο να εξασφάλιζαν διάταγμα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας από αγγλικό δικαστήριο, αφού, ως υπεδείχθη, σκοπός δεν ήταν η με οποιοδήποτε τρόπο αξιοποίηση και χρήση του μαρτυρικού υλικού από τις αγγλικές Αρχές, αλλά μόνο η διαβίβασή του στις αρμόδιες κυπριακές», προστίθεται στην απόφαση.

Το δικαστήριο αναφέρει, επίσης, ότι «συμφωνούμε, συνεπώς, με τη θέση του συνηγόρου της Κατηγορούσας Αρχής ότι δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη εξασφάλιση αντίστοιχου διατάγματος πρόσβασης σε περιεχόμενο επικοινωνίας από τις Αρχές του κράτους εκτέλεσης του αιτήματος δικαστικής συνδρομής».

Όσον αφορά την ένταση περί άσχετης μαρτυρίας, το δικαστήριο σημειώνει ότι «αδυνατούμε να ακολουθήσουμε τον συλλογισμό της ένστασης. Η μαρτυρία εξασφαλίστηκε στα πλαίσια της συνδρομής και η Κατηγορούσα Αρχή αποφάσισε να την αξιοποιήσει. Το γεγονός ότι στα τεκμήρια περιέχονται συνεντεύξεις από πρόσωπα που δεν είναι μάρτυρες στο κατηγορητήριο, δεν καθιστά, δίχως άλλο, τη μαρτυρία άσχετη».

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία και έπειτα από συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, κατατέθηκε στο δικαστήριο ο σκληρός δίσκος που αφορά στον κ. Ζολώτα ως αντικείμενο και όχι για το περιεχόμενό του. Η υπεράσπιση επιφυλάχθηκε να εγείρει νέα ένσταση επί του συγκεκριμένου τεκμηρίου, στο κατάλληλο στάδιο, που θα αφορά στο δικαίωμα του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας.

Η υπόθεση αφορά στην κατ’ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση, εκτός από τον κ. Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγός της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε, ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 24 συνολικά κατηγορίες, σε σχέση με αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, δωροδοκίας, δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας, κατάχρησης εμπιστοσύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν, επίσης, ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοσή του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος, ο οποίος απεβίωσε.

