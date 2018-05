Αυτός θα είναι ο επικεφαλής του καζίνου στην Κύπρο(pics&bio)

O Όμιλος Melco ανακοίνωσε σήμερα την ανάληψη της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Property President) του City of Dreams Mediterranean, του καζίνο-θερέτρου και των καζίνο της Melco στην Κύπρο, από τον κ. Craig Robertson Ballantyne.

Με 40 χρόνια εμπειρία στους τομείς του παιγνίου, καζίνο και διασκέδασης, ο κ. Ballantyne είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου θερέτρου-καζίνο που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στη Λεμεσό το 2021, καθώς και τη λειτουργία του προσωρινού και των δορυφορικών καζίνο.

O κ. Ballantyne θα ενεργεί διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το καζίνο-θέρετρο βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με την Κυπριακή Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, θα επιβλέπει τη διεύθυνση και το προσωπικό του City of Dreams Mediterranean, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας στους επισκέπτες την παγκοσμίου κλάσης εμπειρία που προσφέρει η Melco.

«Είναι τιμή για εμένα που η Melco με εμπιστεύτηκε σε αυτό το μεγάλο έργο», δήλωσε ο κ. Ballantyne, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την ανάπτυξη ενός έργου παγκοσμίου κλάσης για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Ποιος είναι ο Craig Ballantyne

Ο κ. Craig Ballantyne διαθέτει πλούσια εμπειρία, με 40 χρόνια καριέρα στον διεθνή χώρο του καζίνο και της διασκέδασης. Προτού αναλάβει τα καθήκοντα του Property President στο City of Dreams Mediterranean, διετέλεσε Chief Operating Officer στο Russian Operations of Summit Ascent ενώ είχε αναλάβει επίσης γενικός διευθυντής της εταιρείας G1 Entertainment Limited Liability Company (παλαιότερα γνωστή ως First Gambling Company of the East Limited Liability Company), στην οποία η Summit Ascent κατέχει ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 60% από το Νοέμβριο του 2014.

Ο κ. Ballantyne εργοδοτήθηκε στο Ladbrokes plc το 1972, όπου προήχθη σε διευθυντή καζίνο μετά από τέσσερα χρόνια. Από το 1979 και μετά κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή σε διάφορα καζίνο των εταιρειών Ladbrokes plc και Stakis Casinos. Από το 1990 και μετά, ο Craig Ballantyne υπήρξε διευθυντής καζίνο και θερέτρων σε διάφορες χώρες, όπως την Πολωνία, τη Ρωσία, το Λίβανο, τη Νότια Αφρική και την Ελλάδα. Ο κ. Ballantyne κατέχει πιστοποιητικά στη διαχείριση καζίνο σε τέσσερις διαφορετικές δικαιοδοσίες παιγνίου. Αποφοίτησε από το Morgan Academy το 1969 και συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Dundee College of Commerce του Ηνωμένου Βασιλείου. Πριν να ακολουθήσει καριέρα στη βιομηχανία του παιγνίου, εργαζόταν στη Royal Bank of Scotland.