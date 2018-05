Άρχισε η παρουσίαση μαρτύρων κατηγορίας στην υπόθεση Focus

Η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε σήμερα τον πρώτο της μάρτυρα κατηγορίας στην ποινική υπόθεση που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Πρόκειται για τον Λοχία του ΤΑΕ Μόρφου Νικόλα Φουλλίδη, ο οποίος από τις 28/5/2014 έχει αποσπαστεί στην ειδική ανακριτική ομάδα που διερευνά τα αίτια της κατάρρευσης της κυπριακής οικονομίας.

Κατά την εξέταση του από τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, ο κ. Φουλλίδης ανέφερε ότι ήταν μέρος της ομάδας που εξέτασε την υπόθεση της Focus έχοντας ως βασικό ρόλο την παραλαβή και διαχείριση των τεκμηρίων της υπόθεσης.

Η αρχική ως επίσης και η συμπληρωματική, γραπτή, κατάθεση του μάρτυρα κατατέθηκαν στο δικαστήριο ως τεκμήριο και αποτέλεσαν μέρος της κύριας εξέτασης του.

Σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας, η υπεράσπιση εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την κατάθεση στο δικαστήριο και του καταλόγου των τεκμηρίων (έγγραφα) που επισυναπτόταν στην κατάθεση του μάρτυρα. Οι επιφυλάξεις των δικηγόρων υπεράσπισης εστιάζονται στην αποδεκτότητα, τη σχετικότητα, τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης και του αληθούς του περιεχομένου των τεκμηρίων.

Το Δικαστήριο αποφάσισε να παραχωρήσει χρόνο μέχρι αύριο στην υπεράσπιση για να εξετάσει τα τεκμήρια και να αποφασίσει για ποια απ’ αυτά δεν θα φέρει ένσταση στο να κατατεθούν στο δικαστήριο και για ποια θα επιφυλάξει το δικαίωμα της για έγερση ενστάσεως.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση εκτός από τον Χριστοδούλου, είναι ο Μιχάλης Ζολώτας, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγος της Ανδρέας Κιζουρίδης και ο Μιχάλης Φόλε ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνονται συνολικά 30 κατηγορίες που αφορούν τα εξής επτά αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργό δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής του από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.

