Κύπριοι επιχειρηματίες μίλησαν στο Business Leaders Summit

Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που βρίσκονται ενώπιον της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και τα διδάγματα που άντλησαν από τη δραστηριοποίησή τους στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου, μοιράστηκαν με το κοινό καταξιωμένοι επιχειρηματίες και διευθυντές, στην επιχειρηματική συνάντηση Business Leaders Summit 2018 που διοργάνωσε την Τετάρτη, για δεύτερη χρονιά, η Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου.

Στελέχη έξι εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τόπου, παρουσίασαν τις απόψεις τους για την τη διακυβέρνηση, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία γενικότερα.



Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, ο οποίος και κάλεσε τον Κύπριο επιχειρηματία να γίνει ηγέτης και να μην συμβιβάζεται με τίποτα, μόνο με το καλύτερο. «Η Κύπρος», τόνισε, «χρειάζεται ηγέτες να παίρνουν αποφάσεις».

Επίσης, αναφέρθηκε στα μεγάλα θαύματα της Κύπρου και της Τράπεζας Κύπρου που έγιναν μετά το 2013, ωστόσο επεσήμανε πως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας, φέροντας ως παράδειγμα μεγάλες επιτυχημένες εταιρείες στο εξωτερικό, όπως η Polaroid και η Kodak, που επαναπαύτηκαν και οδηγήθηκαν σε κλείσιμο.

O Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων είπε πως οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν σημειώσει σημαντικά άλματα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου και κέντρου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Κάλεσε τους επιχειρηματίες και την Πολιτεία να εργαστούν για την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και την απλοποίηση των διαδικασιών για άσκηση του επιχειρείν. «Πρέπει να συμβάλουμε όλοι», είπε, «ώστε να μειωθεί ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης».



Ο Δημήτρης Νικολαΐδης, Joint CEO της Atlantica Hotels & Resorts, ο οποίος μαζί με τον δίδυμο αδελφό του Βασίλη ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση το 1992 σε συνεργασία και με τη στήριξή του πατέρα τους, ξεδίπλωσε τα μυστικά της δικής τους επιτυχίας. Οι τρεις μαγικές λέξεις του δικού τους success story είναι: αφοσίωση, ποιότητα και καινοτομία.

O Φοίβος Βάκης, Οικονομικός Διευθυντής της Columbia Shipmanagement Ltd, ξεδίπλωσε τις δικές του έγνοιες και τα προβλήματα στον κόσμο του shipping και παρουσίασε την εμπειρία των συγχωνεύσεων, με αφορμή τη συγχώνευση Columbia Shipmanagement and Marlow Navigation.

Όπως εξήγησε, το δυσκολότερο μέρος μετά από μια συγχώνευση είναι οι διαφορετικές κουλτούρες, η λειτουργία της εταιρείας και ο φόβος του προσωπικού για αλλαγή.

Μιλώντας για τα συστατικά της επιτυχίας, τόνισε: « Ό,τι κάνεις, να το αγαπάς, να είσαι ο καλύτερος, να είσαι ένα βήμα μπροστά, να διώχνεις ό,τι δεν σου χρειάζεται, να έχεις μια καλή ομάδα».

H Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Chief Executive Officer της Tototheo Maritime, μίλησε επίσης για τον κόσμο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και για τις προκλήσεις της ως μάνατζερ: «Είμαι δύσκολη. Μου αρέσει η συνέπεια, η σαφήνεια. Ξέρουν ότι είμαι δίπλα τους, σκληρή, αλλά πάντα ανοικτή». «Κανένας επιχειρηματίας δεν πρέπει να φοβάται τίποτε. Πρέπει να παίρνει ρίσκα», είπε χαρακτηριστικά.

O Δρ. Ανδρέας Πίττας, ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Medochemie Ltd, αποκάλυψε ενώπιον των επιχειρηματιών πως όταν ξεκίνησε την Medochemie για την παραγωγή κυπριακών φαρμάκων στην Κύπρο, τον θεώρησαν τρελό.

«Παρά τις αμφισβητήσεις ορισμένων για την ικανότητα της Κύπρου να παράγει φάρμακα, σήμερα η Κύπρος εξάγει περισσότερα φάρμακα από όσα χρειάζεται ολόκληρη η Κύπρος», τόνισε.

Σχολιάζοντας την οικονομική κρίση, ο Δρ. Πίττας ανέφερε πως «δεν υφίσταται οικονομική κρίση, αλλά ορισμένα κατάλοιπά της, όπως η υψηλή ανεργία, η οποία θα αναχαιτιστεί σε τρία με τέσσερα χρόνια». Ωστόσο, διευκρίνισε πως υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της μεγάλης αστάθειας στον περιβάλλοντα χώρο.



Ο Henk Deist, Chief Executive Officer της Atterbury Europe BV, αναφέρθηκε στην απόφαση της εταιρείας να επεκταθεί στην Κύπρο και τις ευκαιρίες που προσφέρει το νησί. «Η εταιρεία έχει μια ιστορία, κουλτούρα, στρατηγική, έχουμε αξίες, είμαστε μια ευρωπαϊκή εταιρεία». O κ. Deist αναφέρθηκε, επίσης, στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν εταιρείες του κλάδου των ακινήτων. Η Atterbury Europe επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε shopping centres και σε ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, η εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης του The Mall of Cyprus και του The Mall of Engomi.

Ο Σταύρος Καραμοντάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Μ.Μ. Μakronisos Marina Ltd, μοιράστηκε με το κοινό το όραμα του μεγαλόπνοου έργου τής Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Αποκάλυψε τις εμπειρίες του ως νέο στέλεχος ενός γνωστού Ομίλου και τόνισε: «Εγώ μπορεί να έχω αναλάβει τώρα τη γενική διεύθυνση, αλλά πάντοτε βρίσκομαι σε συνεργασία με όλους τους διευθυντές. Έχω περάσει από πολλά στάδια και είμαι σε αυτό το πόστο για να διασφαλίζω τα συμφέροντα της εταιρείας. Δεν είναι εύκολο, πρέπει να δουλεύεις πολύ σκληρά, να δέχεσαι συμβουλές, να κάνεις αυτοκριτική».

Επίσης, κάλεσε όλους να καταβάλουν προσπάθειες για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Γιώργος Παντελίδης, Συνέταιρος, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, o oποίος και μίλησε για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. «Πίστη σε μας και τις ικανότητές μας, αυτή τη διαφορά μπορούμε να την πετύχουμε μέσα από αξίες που μας καθοδηγούν στην καθημερινότητά μας, αξίες που επηρεάζουν την κρίση μας στον χειρισμό διαφόρων θεμάτων».

Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε ταινία με συνεντεύξεις 9 επιχειρηματιών μάνατζερ που μίλησαν για τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις για την κορυφή, αλλά και τα λάθη που έκαναν.

Φιλοξενήθηκαν οι Νικόλαoς Ζάμπογλου, Ιατρικός Διευθυντής του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου, Έλενα Γαλανού, Business Development Director της Othon Ghalanos Group, Ντίνος Λευκαρίτης, Executive Finance Director της Petrolina (Holdings) Public Limited, Γιώργος Θεοδότου, Διευθύνων Σύμβουλος της Alphamega Hypermarkets, Μενέλαος Σιακόλας Director της CNS GROUP, Έμιλυ Γιολίτη, Συνέταιρος στη Harneys Aristodemou Loizides Yiolitis LLC, Θάνος Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Thanos Hotels and Resorts, Βάσος Κ. Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής της VASSOS ELIADES LTD και Εύη Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Marketing της KEAN SOFT DRINKS LTD.

Πηγή: ΚΥΠΕ