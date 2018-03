Focus: Απορρίφθηκε αίτημα Ζολώτα - Φόλε

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε το αίτημα για παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) δύο ερωτημάτων, το οποίο είχε υποβάλει η υπεράσπιση του Μιχάλη Ζολώτα και του Μιχάλη Φόλε, εκ των κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση που αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου με €1 εκ. από την εταιρεία Focus.

Η υπεράσπιση των Ζολώτα και Φόλε με το αίτημα αυτό ζητούσε γνωμάτευση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πόσον το άρθρο 27(2) της Απόφασης Πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να επιτρέπεται η δίωξη προσώπου για αξιόποινη πράξη στην οποία διαφοροποιείται η συμμετοχή του σε ποινικό αδίκημα, δηλαδή ενώ παραδόθηκε για να διωχθεί για ποινικό αδίκημα ως συνεργός, τώρα διώκεται για το ίδιο ποινικό αδίκημα ως φυσικός αυτουργός.



Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ζητούσε, επίσης, από το ΔΕΕ να γνωματεύσει κατά πόσο το άρθρο 27(3) της Απόφασης Πλαίσιο ερμηνεύεται με τρόπο κατά τον οποίο να εξαιρεί ποινική διαδικασία κατά την οποία οι κατηγορούμενοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ταξιδεύουν στη Δημοκρατία για να παραστούν στη δίκη και η μη εφαρμογή μέτρου περιοριστικού της ελευθερίας των κατηγορουμένων γίνεται στη βάση απόλυσής τους υπό όρους και στην οποία σε περίπτωση παράβασης των όρων θα εφαρμοστεί μέτρο περιοριστικό ή και στερητικό της ελευθερίας.

Το Κακουργιοδικείο, με την ενδιάμεση απόφασή του, την οποία ανακοίνωσε σήμερα, έκρινε ότι δεν δικαιολογείται η παραπομπή των ερωτημάτων αυτών στη ΔΕΕ, απορρίπτοντας ταυτόχρονα και το σχετικό αίτημα της υπεράσπισης.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, υποβλήθηκε από πλευράς του κ. Χριστοδούλου αίτημα για αντικατάσταση του μέχρι πρότινος δικηγόρου του Σάββα Αγγελίδη λόγω της πρόσφατης υπουργοποίησής του. Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε προς το δικαστήριο ότι λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει (έσπασε το χέρι του) δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατόν να βρει άλλο δικηγόρο, ζητώντας κάποιο χρόνο για να το πράξει.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του κ. Χριστοδούλου και τον κάλεσε μέχρι την επόμενη δικάσιμο, που είναι ορισμένη για τις 26 Μαρτίου, να παρουσιαστεί με νέο δικηγόρο, ο οποίος και αναμένεται ότι θα ζητήσει χρόνο προκειμένου να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό και να προετοιμάσει την υπερασπιστική γραμμή του πελάτη του. Η εξέλιξη αυτή, πάντως, αναμένεται να καθυστερήσει περαιτέρω την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των προδικαστικών ενστάσεων από την υπεράσπιση.

Εν τω μεταξύ, η Κατηγορούσα Αρχή απήγγειλε σήμερα εκ νέου προς τους Ζολώτα και Φόλε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν με βάση το νέο κατηγορητήριο, το οποίο είχε τροποποιηθεί μετά από σχετικό αίτημα της Αρχής και της έγκρισης του δικαστηρίου. Και οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που τους προσάπτει η Κατηγορούσα Αρχή. Μη παραδοχή στις κατηγορίες έχουν ήδη απαντήσει και οι άλλοι συγκατηγορούμενοί τους.

Να σημειωθεί ότι η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων ζήτησε όπως μην απαντήσουν ούτε και σήμερα στις κατηγορίες εν όψει της αίτησης που καταχώρησαν στο Ανώτατο Δικαστήριο για την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, η εξέταση της οποίας ορίστηκε για τις 17 Απριλίου. Η Κατηγορούσα Αρχή έφερε ένσταση σε αυτό το αίτημα, η οποία έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο, καλώντας τους κατηγορουμένους να απαντήσουν στις κατηγορίες, όπως και τελικώς έπραξαν.

Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι, επίσης, η κόρη του κ. Χριστοδούλου, Αθηνά Χριστοδούλου, ο πρώην σύζυγός της Ανδρέας Κιζουρίδης, ως επίσης και οι εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group - MIG (πρώην Marfin Financial Group - MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνονται συνολικά 30 κατηγορίες, που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμό δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργό δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον Σεπτέμβριο του 2016 και παραπέμφθηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου τον Απρίλιο του 2017.