Ιδού η επίσημη ιστοσελίδα για το Κυπριακό Καζίνο

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η επίσημη ιστοσελίδα του City of Dreams Mediterranean, του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου της Κύπρου. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στα ελληνικά στη διεύθυνση www.cityofdreamsmed.com.cy.

Με καθαρό, πρακτικό σχεδιασμό και έμφαση στη λειτουργικότητα, η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για το έργο City of Dreams Mediterranean και την Κοινοπραξία Integrated Casino Resorts Cyprus, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες Melco και The Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd, μέλος του Ομίλου CNS. Διαθέτει, επίσης, Κέντρο Τύπου και ειδική κατηγορία αφιερωμένη στην Κύπρο. Στην ιστοσελίδα, οι επισκέπτες μπορούν ακόμη να βρουν το portal της Μelco “Career”, στο οποίο σύντομα θα ανακοινωθούν θέσεις εργασίας.

Το City of Dreams Mediterranean στη δυτική Λεμεσό, αναμένεται να λειτουργήσει το 2021. Το παγκοσμίου κλάσης έργο, σήμα κατατεθέν για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, αναμένεται να προσελκύει 300,000 επιπρόσθετους τουρίστες ετησίως, εξέλιξη που θα λειτουργήσει θετικά ως προς την αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού.

Melco

H Melco Resorts & Entertainment αναπτύσσει, κατέχει και διαχειρίζεται παιγνίδια καζίνο και καζίνο-θέρετρα αναψυχής στην Ασία, με περισσότερες από 4,500 ξενοδοχειακές κλίνες και απασχολεί πέραν των 20.000 ατόμων. H Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής των καζίνων-θερέτρων Altira Macau (www.altiramacau.com), City of Dreams (www.cityofdreamsmacau.com) και του θεματικού καζίνο-θερέτρου, εμπνευσμένο από τον κόσμο του κινηματογράφου Studio City (www.studiocity-macau.com), που βρίσκονται στο Μακάο. Στη Μανίλα των Φιλιππίνων, θυγατρική εταιρεία της Melco είναι ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής του καζίνο-θερέτου City of Dreams Manila (www.cityofdreams.com.ph). Η Melco κατέχει και διαχειρίζεται επίσης τα Mocha Clubs (www.mochaclubs.com), στα οποία λειτουργούν οι μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών παιγνιομηχανών στο Μακάο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Melco στην ιστοσελίδα www.melco-resorts.com.

The Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited

Η εταιρεία The Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited είναι μέλος του Ομίλου CNS, o οποίος, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στους τομείς των ακινήτων, των τηλεπικοινωνιών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, της γεωργίας, των εξαγωγών και εξόρυξης στην Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο στην ιστοσελίδα www.cns.com.cy.